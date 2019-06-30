Испанский клуб «Мостолес Баломпье» официально сменил название в ФК «Плоская Земля».

«Мы рождены, чтобы объединить голоса миллионов последователей движения за плоскую Землю, а также всех, кто ищет ответы. Футбол – самый популярный вид спорта, имеющий наибольшее влияние во всем мире. Создание клуба, посвященного этому движению, является лучшим способом постоянного присутствия в медиа.

ФК «Плоская Земля» – первый футбольный клуб, чьи болельщики объединены самой важной вещью – идеей», – цитирует президента клуба Хави Повеса Marca.

Сторонники теории считают, что правду от жителей Земли скрывают из-за мирового заговора. Идею поддерживают Кайри Ирвинг и Шакил О’Нил.

«Мостолес Баломпье» выступал в четвертом испанском дивизионе.

Шакил О’Нил: «Я постоянно путешествовал и убедился, что Земля плоская»

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