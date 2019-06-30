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Нападающая сборной Швейцарии пропала во время купания в озере Комо

Нападающая сборной Швейцарии пропала во время купания в озере Комо
Eurosport

24 мин. назад

Футболистку разыскивают, но шансов мало.

Футболистка сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флориана Исмаили исчезла во время купания в озере Комо.

Девушка отдыхала на севере Италии с подругами по команде. Флориана отправилась купаться в озере, далеко заплыла. Спустя некоторое время ее спутницы заметили, что Исмаили исчезла.

«Полиция продолжает поиски. Мы очень переживаем, но не теряем надежду, что все закончится благополучно. Держим тесный контакт с членами ее семьи», – говорится в официальном заявлении клуба.

  • Исмаили 24 года, она играет за «Янг Бойз» с 2011-го и носит капитанскую повязку.
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