Футболистка сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флориана Исмаили исчезла во время купания в озере Комо.

Девушка отдыхала на севере Италии с подругами по команде. Флориана отправилась купаться в озере, далеко заплыла. Спустя некоторое время ее спутницы заметили, что Исмаили исчезла.

«Полиция продолжает поиски. Мы очень переживаем, но не теряем надежду, что все закончится благополучно. Держим тесный контакт с членами ее семьи», – говорится в официальном заявлении клуба.

Исмаили 24 года, она играет за «Янг Бойз» с 2011-го и носит капитанскую повязку.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android