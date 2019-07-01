Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн вызвал рэпера Снуп Догга на благотворительный боксерский поединок.

«В тот день я открыл твиттер и увидел, что все сошли с ума. Я подумал: «Что происходит?» Когда я увидел пост Снуп Догга, то сперва подумал: «А почему он выбрал меня?» Это фото было сделано шесть лет назад.

Я не мог поверить в это, я ведь его фанат. Я проведу с ним благотворительный боксерский поединок – травка против алкоголя. Я приведу его на ринг. Сейчас я усердно работаю и тренируюсь, как обычно.

Когда несколько лет назад я закончил свое лечение, то поддерживал всех и желал им всего наилучшего. Так что он действительно перешел грань, когда напал на кого-то вроде меня, на того, кто прошел через все эти проблемы.

Увидев его пост, я был очень расстроен. Я пытался вынести из этой ситуации что-то позитивное, посмеяться над ней, но, если честно, у меня не получилось. Я был в шоке. Должно быть, он был под чем-то [когда постил это в инстаграм]», – приводит слова Гаскойна The Sun.

27 июня Снуп Догг запостил у себя в инстаграме коллаж: Гаскойна и себя в 20-летнем и 47-летнем возрасте с подписями «Злоупотребление алкоголем» и «Злоупотребление марихуаной». Газза на втором фото выглядит постаревшим и больным, а вот Снуп Догг особо не изменился.

Ранее поп-певец Джастин Бибер бросил вызов голливудскому актеру Тому Крузу, на их поединок уже согласился глава UFC Дэйна Уайт. О причинах конфликта между Бибером и Крузом не сообщается.

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