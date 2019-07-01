Как не смотреть футбол, но понимать игру круче Гвардиолы. Поможет правильная статистика

Мы живем в эпоху цифр: клубы увеличивают штаб аналитиков, телеканалы закупают расширенный пакет статистики у поставщиков, а твиттер-аккаунт Opta с главными итогами Лиги чемпионов и АПЛ уже собрал аудиторию в миллион человек.

Бум цифр неизбежно связан с популярностью тренеров: пока игроки ограничиваются дежурными фразами, коучи украшают репутацию яркими репликами после матчей. Плотное изучение статистики в этой связи – лишь попытка разгадать их план и дополнить наблюдения.

Пресс-конференция Юргена КлоппаGetty Images

Из-за разнообразия источников цифрами легко манипулировать – журналисты тоже грешат этим, ссылаясь на упрощенные рейтинги игроков. Но более глубокое изучение статистики по-прежнему крайне полезно. У скаутов уже есть несколько показателей, по которым они фильтруют потенциальных новичков и экономят время. Точно так же может поступить зритель: верная интерпретация статистики позволяет понять, что произошло в игре, даже не посмотрев ее.

Как определить картину игры

Тут нет ничего лучше обычного владения мячом. Брендан Роджерс специально изучал этот вопрос и пришел к выводу: команды, доминирующие во владении, побеждают в 79% случаев. На это определенно влияют топ-клубы: у них более классные игроки, они естественным образом забирают мяч и за счет мастерства лучше его разыгрывают.

Но все не так просто. Иногда матчи радикально меняются из-за быстрого гола. Самый свежий пример – четвертьфинал Кубка Америки между Аргентиной и Венесуэлой. В стартовые 20 минут, в которые уместился гол Лаутаро Мартинеса, аргентинцы владели мячом 60%. В оставшееся время – всего 36%. Вывод – Аргентина специально отдала мяч и закрылась. После победы даже Лионель Месси признал – это входило в их план. Поэтому следить за динамикой владения – не менее важно.

Третий ключевой момент – где именно команды владели мячом. В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» владел им 65% – в теории ощутимое преимущество. Но владение было совершенно стерильным. Мяч пробыл на трети «шпор» больше времени, чем на трети «Ливерпуля». Логичный итог – «Тоттенхэм» просто не понимал, как выйти в атаку.

Как рассчитать эффективность игры

Журналисты любят отдельно выделять удары в створ. Это понятно (чем чаще вратарь вступал в игру, тем лучше), но не всегда правильно – голкипер может отбить даже 7-8 простых мячей. Лучше последить за локацией ударов – сколько было из штрафной, сколько издали. Чем ближе, тем выше вероятность забить и тем ценнее сам удар.

Английская классика в этом плане – матч «Эвертона» с «Вест Бромвичем» в сезоне-2014/15. «Ириски» пробили по воротам 17 раз, но только шесть – из пределов штрафной. Ужас, учитывая перевес во владении (68%) и территориальное доминирование в игре (43% времени мяч был на трети «Вест Брома»).

Но даже тут нужно быть внимательнее. Ударить из штрафной можно и после розыгрыша стандартов. Такие удары котируются ниже ударов с игры, в них больше импровизации. Все понятно: над позиционной атакой тренеры работают всю неделю, угловыми же занимаются лишь перед матчем. Лучший индикатор их работы – удары из штрафной с игры. У бедного «Эвертона» их набралось всего три.

Заключительная ступень – оценить качество ударов. Одно лишь преимущество по владению, территории и ударам из штрафной с игры не сделает победу заслуженной. Если удары не трансформировались в большое количество явных моментов (три и более) и хороший xG (преимущество минимум в 0,6 ожидаемых голов относительно соперника), то жаловаться на неудачный результат не стоит.

Как понять, откуда пришла опасность

Самый сложный момент. Обычно выручает лишь просмотр игры. Статистика может лишь натолкнуть на рассуждения, особенно если понятен контекст.

Неплохой помощник – карта передач под удар. Если их много в опорной зоне, значит, либо ужасно отыграл опорник, либо шикарный матч провел плеймейкер соперника, либо и то, и другое. Достаточно сопоставить их важность для обеих команд.

Гол Вейналдума в ответном матче против ««Барселоны»Getty Images

Тип передач тоже может быть важен. Если игроки били после забросов на большие расстояния, возможно, соперник использовал высокую линию обороны и не контролировал пасы за спину. Если били после передач назад под удар, то полузащитники не дорабатывали за игроками, вбегавшими в штрафную на рывке.

Такая же история с навесами. Если много моментов было после подач, значит, плохо справлялись защитники, а соперник, вероятно, умно нагружал штрафную. На практике это показал камбэк «Ювентуса» против «Атлетико». В ответном матче туринцы не просто навесили 36 раз, но и 11 – удачно. Это было частью их стратегии, о чем после матча рассказал Макс Аллегри.

Как выделить главных героев и лузеров

Пожалуй, самый расшаренный и наиболее понятный момент. Для атакующих игроков важны удары из штрафной, передачи под удар и обводки. Для обороняющихся (речь не только о защитниках) – удачные отборы, перехваты, выносы и заблокированные удары.

Относиться к показателям лучше без фанатизма. Заслуживают внимания только совсем необычные результаты. Например, Неймар в домашней игре с «Наполи» 22 раза вступал в дриблинг, 13 раз – успешно. Это космический показатель, который легко перекрывает его средний по сезону и говорит как минимум о его роли для команды и влиянии на игру. Проходить мимо этого нельзя в принципе и особенно, если футболист ушел с поля без голов и ассистов (случай Нея).

Другие тактические тексты Вячеслава Палагина:

Месси не побеждает с Аргентиной из-за крайних защитников. Там нет гениев уровня Алвеса и Альбы

Клопп сделал из обороны «Ливерпуля» крепость. Финал Лиги чемпионов это доказал

Качай приложение Eurosport для iOS или Android