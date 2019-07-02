Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар решил любой ценой покинуть чемпионат Франции.

Как отмечает FOX Sports Asia, Неймару настолько не нравится играть за команду Томаса Тухеля, что, если его не приютит «Барселона», он согласен провести один год в аренде в чемпионате Бразилии.

Клубом, в который отправляет футболиста El Chiringuito TV, оказался «Фламенго».

Ранее сообщалось, что Неймар готов бойкотировать тренировки в «ПСЖ», чтобы ускорить свой трансфер из клуба.

«Барселона», которая близка к подписанию Антуана Гризманна, может отказаться от трансфера Нея.

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