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27 проблем дворового футбола, с которыми сталкивались все. От злого старшака до мерзкого охранника

27 проблем дворового футбола, с которыми сталкивались все. От злого старшака до мерзкого охранника
Тимофей Загорский

3 ч. назад

А что было в вашем дворе? Плюсуй пункт, в котором узнал себя.

Ностальгический пост от Eurosport.ru, в котором каждый, кто хоть раз гонял мяч во дворе, узнает себя.

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