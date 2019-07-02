Eurosport
27 проблем дворового футбола, с которыми сталкивались все. От злого старшака до мерзкого охранника
А что было в вашем дворе? Плюсуй пункт, в котором узнал себя.
Ностальгический пост от Eurosport.ru, в котором каждый, кто хоть раз гонял мяч во дворе, узнает себя.
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