Ностальгический пост от Eurosport.ru, в котором каждый, кто хоть раз гонял мяч во дворе, узнает себя.

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