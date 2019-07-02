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Пропавшая швейцарская футболистка найдена мертвой на дне озера Комо
Чуда не произошло.
Швейцарскую футболистку Флориану Исмаили нашли мертвой на дне озера Комо в Италии.
Ее тело обнаружено роботом-ныряльщиком после двух дней поисков на глубине в 204 метра – об этом пишет Aftonbladet, ссылаясь на итальянские медиа. Семья 24-летней футболистки уже проинформирована о трагедии.
- Исмаили играла за «Янг Бойз» с 2011 года и была капитаном команды.
- Летом 2018 года аналогичным образом погибла норвежская лыжница Вибеке Скофтеруд.
Нападающая сборной Швейцарии пропала во время купания в озере Комо
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