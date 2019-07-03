Сборной Аргентины завершила выступления на Кубке Америки-2019 на стадии полуфинала, проиграв Бразилии (0:2).

Вместе с финальным свистком камера выхватила Лионеля Месси. В отличие от поражений в финалах двух предыдущих розыгрышей Копы, Лео не плакал, на его лице больше читалась растерянность и опустошенность.

Месси на Кубке Америки забил всего один мяч – с пенальти.

Единственной победой Месси со сборной остается золото пекинской Олимпиады. Аргентина уже 26 лет без трофеев на уровне национальных команд.

Месси не побеждает с Аргентиной из-за крайних защитников. Там нет гениев уровня Алвеса и Альбы

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