Англия

«Челси» нашел замену Сарри

Главную сделку дня оформил «Челси»: «синие» подписали трехлетний контракт с тренером Фрэнком Лэмпардом. В прошедшем сезоне Фрэнки вывел «Дерби Каунти» в плей-офф Чемпионшипа, а теперь будет руководить командой, где провел лучшие годы карьеры – его мечта сбылась.

«Я очень горд тем, что возвращаюсь в «Челси» в качестве главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и той истории, которую мы писали вместе, однако в данный момент я сосредоточен исключительно на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я здесь, чтобы усердно работать и добиваться успехов», – заявил Лэмпард после назначения.

А еще в Англии:

36-летний защитник Фил Джагелка может вернуться в клуб, где начинал профессиональную карьеру, – «Шеффилд Юнайтед», утверждает Sky Sports. В последнее время Фил тренировался с «Бёрнли», чтобы поддерживать форму.

Вернувшаяся в АПЛ «Астон Вилла» хочет купить нападающего с фамилией Трезеге. Напряглись? Нет, это не тот самый Трезеге, а однофамилец великого француза, который выступает за «Касымпашу». «Вилланы» надеются, что для его трансфера хватит 8 млн фунтов.

Испания

Гризманн еще на шаг ближе к «Барсе»

Похоже, трансфер Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» можно считать завершенным. Marca сообщает, что в ближайшие дни «сине-гранатовые» активируют клаусулу француза (с 1 июля она составляет всего-навсего 107 млн фунтов) и официально представят его каталонской публике. Что в таком случае будет с возвращением Неймара – непонятно. Возможно, бразилец отправится в аренду во «Фламенго».

А еще в Испании:

«Реал» спихнул какого-то ноунейма за 20 млн евро в «Бенфику». Правда, вы в комментариях пишете, что это вовсе никакой не ноунейм, а великий и ужасный Рауль де Томас. Кому верить?

Италия

«Юве» официально вернул Буффона

Случилось то, о чем и так все знали: 41-летний Джиджи Буффон вернулся в клуб, где провел лучшие годы карьеры и выиграл 11 чемпионатов Италии. Великий вратарь будет конкурировать с Войцехом Шченсным.

«Я счастлив, что вернулся домой и снова имею возможность обнять вас. Это один из самых красивых и счастливых дней в моей жизни. Сегодня я получил доказательства того, что жизнь невероятна, что всегда стоит мечтать», – заявил Буффон, который подписал с «бьянконери» однолетний контракт.

А еще в Италии:

«Наполи» выкупил у «Арсенала» колумбийского голкипера Давида Оспину. Сумма сделки – 3,5 млн евро.

Франция

Ушел Рабьо – пришел Эррера

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» объявил о переходе 29-летнего испанского полузащитника Андера Эрреры. У игрока закончился контракт с «Манчестер Юнайтед», и он достался парижанам бесплатно. Соглашение Эрреры с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2024 года.

А еще в мире:

35-летний Арьен Роббен, которого сватали в ПСВ и «Лестер», решил, что наигрался, и завязал с футболом. «Это самое сложное решение, которое я принимал на протяжении футбольной карьеры», – заявил голландец.

«Ман Сити» взял двух игроков, «Атлетико» отвалил 126 млн за 19-летнего щегла. Главные переходы среды

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