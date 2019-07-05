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«Чемпионат»: «Зенит» договорился о трансфере Сутормина. Он перешел в «Рубин» всего 7 дней назад
Очень странные дела.
Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин близок к переходу в «Зенит» спустя всего неделю после оформления трансфера в казанский клуб.
И все-таки «Чемпионат» сообщает о достигнутой договоренности между клубами.
- До перехода в «Рубин» «Зенит» предлагал Сутормину контракт на 5 лет с годовым окладом в 500 тысяч евро.
- Сутормин в чемпионате России-2018/19 забил восемь мячей в 29 матчах за «Оренбург».
«ФНЛ? Это мы еще посмотрим». «Рубин» перехватил Сутормина у «Зенита», а в довесок купил защитника
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