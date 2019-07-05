Англия

Райола тащит Погба из «МЮ»

Его агентское величество, синьор Мино Райола использовал интервью The Times, чтобы в очередной раз подчеркнуть: Поль Погба не собирается оставаться в Манчестере.

«Всем известно желание Поля уйти. Мы работаем над этим. Все в клубе – от тренера до владельца – знают, каково желание Поля».

Поедет ли Погба на ближайшие сборы «МЮ» в Австралию, Райола не уточнил.

А еще в Англии:

Полузащитник «Лестера» и сборной Бельгии Юри Телеманс прилетел в Лестер и вот-вот пройдет медобследование. Покупка станет рекордной для «лис» – 45 млн евро.

Насри после дисквалификации не заиграл на прежнем уровне и покинул Туманный Альбион. Теперь Самир освоит поля Бельгии с «Андерлехтом».

«Норвич» взял в аренду голкипера Ральфа Ферманна сроком на один сезон. Последние восемь лет Ферманн защищал ворота «Шальке».

У «МЮ» пока туго с трансферами, хотя Сульшер пообещал, что работа на рынке не окончена. Зато манкунианцы переподписали двух игроков: контракты продлили Аксель Туанзебе («3+1») и Андреас Перейра («4+1»).

Испания

«Реал» избавился от Эдегора и Регилона

Пока только на год. Норвежскому вундеркинду уже 20, но в Мадриде шансов ему пока не дают. Но уже повышение: не чемпионат Голландии, а почти родная Ла Лига. Ближайший сезон Эдегор проведет в Сан-Себастьяне на правах аренды.

У Регилона почти 22 матча за основу «королевского клуба», но до старта ему все равно далеко. Аренда в «Севилье», возможно, поможет.

А еще в Испании:

Согласно The Telegraph, «Атлетико» готов заплатить «Челси» 55 млн евро за Альваро Морату. Хотя клуб уже серьезно потратился на Жоау Фелиша, продажа Антуана Гризманна сделает такую сумму вполне подъемной.

«Барса» прознала об интересе английских грандов к Умтити и повесила на него ценник в 60 млн евро. Каталонцы хотят по максимуму заработать на продажах, чтобы накопить деньги на Неймара, пишет Daily Mail.

Германия

«Шальке» подписал бельгийца из «Фортуны»

24-летний форвард Раман Бенито заключил 5-летний договор с «Шальке», клуб из Гельзенкирхена выложил 13 млн евро. Год назад «Фортуна» заплатила за парня всего 1,5 млн евро. Он отплатил 10 голами и 4 ассистами в 30 матчах Бундеслиги.

А еще в Германии:

«Бавария» вот-вот продлит контракт со своим лучшим бомбардиром Робертом Левандовским. Новое соглашение будет рассчитано до 2023 года – к его истечению поляку будет 34. Договоренность пока устная.

Италия

«Наполи» купит Ванду Нару и ее супруга

Неаполитанцы готовы протянуть руку помощи миланцам и спасти их от мужа Ванды Нары. Sky Sport Italia пишет, что «Наполи» готов заплатить за игрока 60 млн евро, хотя еще год назад «Интер» требовал едва ли не 150 млн. Самой Наре через супруга будут платить 10 млн евро в год. На бомбардира претендовал и «Ювентус», но «бьянконери» готовы раскошеливаться лишь на 8 млн евро в год.

А еще в Италии:

Переговоры «Ювентуса» и «Аякса» по Де Лигту стопорятся. Если «старая синьора» не предпримет решительных шагов до 8 июля, голландец начнет подготовку к новому сезону с родной амстердамской командой.

Россия

Сутормин вот-вот сменит второй клуб за 7 дней

Всего 7 дней назад «Рубин» объявил о трансфере Алексея из «Оренбурга», а теперь футболист уходит в «Зенит». Питерцы претендовали на игрока, когда тот еще принадлежал «Оренбургу», но в тот раз Казань была расторопнее.

Как передает «СЭ», рассматриваются два варианта: либо аренда с правом выкупа, либо выкуп сразу, причем на тех же условиях, на которых Алексей перешел в «Рубин». Возможно, в обратном направлении проследует полузащитник «Зенита» Роберт Мак. Ожидается, что «Рубин» получит 2 млн евро.

«Рубин» арендовал форварда Евгения Маркова у «Динамо». 24-летний футболист получил 20-й номер. В прошлом сезоне Марков провел 24 матча и забил 4 мяча.

«Наполи» взял вратаря, Буффон вернулся домой. Трансферы и слухи четверга

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