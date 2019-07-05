Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар стал еще ближе к возвращению в «Барселону».

Испанский и французский футбольные клубы договорились о трансфере: каталонцы заплатят за Нея 120 млн евро и отдадут Филиппе Коутиньо, сообщает Tuttomercatoweb. За камбэк Неймар должен благодарить Лионеля Месси, который продавил этот трансфер в руководстве «сине-гранатовых».

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года, французский клуб заплатил каталонцам 222 млн евро.

В чемпионате Франции-2018/19 Неймар забил 15 мячей в 17 матчах.

Mundo Deportivo: «Барса» примет Неймара, если он пойдет на сокращение зарплаты с 36 до 22 млн евро

Качай приложение Eurosport для iOS или Android