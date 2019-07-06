Мадридский «Атлетико» выступил с заявлением по переговорам с «Барселоной» о переходе Антуана Гризманна.

«После заявлений президента «Барселоны» Жозепом Марией Бартомеу в отношении нашего футболиста Антуана Гризманна, «Атлетико» хочет публично заявить следующее:

14 мая Антуан Гризманн проинформировал Мигеля Анхеля Хиля, Диего Симеоне и Андреа Берту о решении покинуть клуб в конце сезона. Через несколько дней «Атлетико» узнал, что «Барселона» и игрок достигли соглашения еще в марте, после нашего ответного матча Лиги чемпионов с «Ювентусом», а условия сделки они обсуждали с середины февраля.

В связи с сегодняшним заявлением президента Бартомеу, мы хотим заявить, что вчера действительно состоялась встреча между Хилем и генеральным директором «Барселоны» Оскаром Грау по просьбе каталонцев, и на этом совещании господин Грау, поскольку отступные в контракте Гризманна снизились с 200 до 120 млн евро, объявил о намерении требовать отсрочку платежа по состоянию на 1 июля.

Антуан ГризманнGetty Images

Безусловно, наш клуб ответил отрицательно, понимая, что «Барселона» и игрок отнеслись с неуважением к «Атлетико» и его болельщикам. Как итог сегодня «Атлетико» указал игроку, его сестре-агенту и его адвокату явиться в следующее воскресенье на клубную базу в соответствии с контрактом для старта предсезонной подготовки.

В этом пресс-релизе «Атлетико Мадрид» хочет выразить свое самое сильное отвращение к поведению обеих сторон, особенно «Барселоны», за побуждение игрока разорвать сотрудничество с «Атлетико» в разгар сезона, при этом «Атлетико» играл не только в Лиге чемпионов против «Ювентуса», но и боролся за титул Ла Лиги против этой самой «Барселоны».

По нашему мнению, это нарушает защищенные периоды переговоров с игроками и влияет на основные правила, определяющие целостность всех спортивных соревнований, а также наносит урон нашему клубу и его болельщикам», – говорится в заявлении на сайте мадридского «Атлетико».

В чемпионате Испании-2018/19 Гризи провел 37 матчей, забил 15 мячей и отдал 9 ассистов.

«Барса» финишировала в турнирной таблице на первом месте, «Атлетико» – на втором.

Бартомеу: «Вчера был первый контакт с «Атлетико» по поводу Гризманна»

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