Роналду и Неймар снялись в рекламном ролике в образе боксеров

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «ПСЖ» Неймар снялись в совместной рекламе для португальской компании MEO.

В видеоролике футболисты появляются на боксерском ринге и якобы проводят бой – а потом на них появляются маски.

Роналду за сезон в «Ювентусе» выиграл чемпионат Италии и Суперкубок.

Неймар стал чемпионом Франции и намерен покинуть «ПСЖ».

Marca: «ПСЖ» дважды предлагал «Реалу» купить Неймара, но в Мадриде отказались

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