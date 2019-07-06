Eurosport
Роналду и Неймар снялись в рекламном ролике в образе боксеров
Нет, они не падают после каждого удара.
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и форвард «ПСЖ» Неймар снялись в совместной рекламе для португальской компании MEO.
В видеоролике футболисты появляются на боксерском ринге и якобы проводят бой – а потом на них появляются маски.
- Роналду за сезон в «Ювентусе» выиграл чемпионат Италии и Суперкубок.
- Неймар стал чемпионом Франции и намерен покинуть «ПСЖ».
Marca: «ПСЖ» дважды предлагал «Реалу» купить Неймара, но в Мадриде отказались
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