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Изящный гол Дос Сантоса принес Мексике восьмую победу в Кубке КОНКАКАФ

Изящный гол Дос Сантоса принес Мексике восьмую победу в Кубке КОНКАКАФ
Eurosport

1 час назадОбновлено 54 мин. назад

Этот мяч – настоящая эстетика.

В Чикаго (США) финальным матчем между Америкой и Мексикой завершился розыгрыш Кубка КОНКАКАФ. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.

Единственный мяч был забит на 73-й минуте Джонатаном дос Сантосом. Он принял мяч в штрафной, изящно подыграл себе пяткой в окружении защитников и точно пробил по воротам. Полузащитник начал стаскивать с себя футболку, но потом опомнился.

  • Мексика выиграла Кубок КОНКАКАФ в восьмой раз в свой истории.
  • Американцы были победителями шесть раз.

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