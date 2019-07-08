Изящный гол Дос Сантоса принес Мексике восьмую победу в Кубке КОНКАКАФ
Этот мяч – настоящая эстетика.
В Чикаго (США) финальным матчем между Америкой и Мексикой завершился розыгрыш Кубка КОНКАКАФ. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.
Единственный мяч был забит на 73-й минуте Джонатаном дос Сантосом. Он принял мяч в штрафной, изящно подыграл себе пяткой в окружении защитников и точно пробил по воротам. Полузащитник начал стаскивать с себя футболку, но потом опомнился.
- Мексика выиграла Кубок КОНКАКАФ в восьмой раз в свой истории.
- Американцы были победителями шесть раз.
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