В Чикаго (США) финальным матчем между Америкой и Мексикой завершился розыгрыш Кубка КОНКАКАФ. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.

Единственный мяч был забит на 73-й минуте Джонатаном дос Сантосом. Он принял мяч в штрафной, изящно подыграл себе пяткой в окружении защитников и точно пробил по воротам. Полузащитник начал стаскивать с себя футболку, но потом опомнился.

Мексика выиграла Кубок КОНКАКАФ в восьмой раз в свой истории.

Американцы были победителями шесть раз.

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