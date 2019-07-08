Англия

«Лестер» окончательно выкупил у «Монако» бельгийского полузащитника Юри Тилеманса, с 22-летним футболистом подписан контракт на четыре года. По неподтвержденным данным, «лисы» заплатили за Юри 40 млн фунтов – это новый трансферный рекорд клуба.

А еще в Англии:

«Бёрнли» забрал у «Сток Сити» 30-летнего защитника Эрика Питерса. Игрок, который идеально подходит под стиль Шона Дайча, заключил с «кларетовыми» контракт на два года.

«Арсенал» продвинулся в переговорах о трансфере 18-летнего защитника «Сент-Этьена» Вильяма Салиба. Предположительно, «канониры» заплатят за игрока 30 млн евро.

Испания

«Барселона» подключилась к борьбе за сына легендарного Георге Хаджи Яниса, на которого претендует московский «Спартак». Вот что говорит экс-президент румынской Профессиональной лиги Думитру Драгомир: «Если Янис не перейдет в «Барселону», которая, как я слышал, готова заплатить 15 миллионов евро, но отдать его на один-два сезона в аренду, он отправится в Россию. Он будет делать карьеру там. По ощущениям там есть все условия. «Спартак» – одно из чудес света».

Янис ХаджиGetty Images

А еще в Испании:

Антуан Гризманн форсирует трансфер в «Барселону» и не явился на предсезонную подготовку «Атлетико». «Матрасники» намерены подвергнуть игрока самым жестким санкциям и оштрафовать на 200 тысяч евро.

Франция

Неймар последовал примеру Гризманна и бойкотировал предсезонную подготовку «ПСЖ» – об этом сообщает официальный сайт парижан. Таким образом бразилец, как и Гризманн, добивается перехода в «Барселону»; его желание покинуть Париж настолько велико, что он не хочет даже тренироваться с нынешними партнерами.

А еще во Франции:

«Сент-Этьен» начал переговоры с «Барселоной» об аренде бразильца Малкома. Последний провел крайне неудачный сезон на «Камп Ноу», так что каталонцы совсем не против его отпустить. Ранее Малком уже выступал в Лиге 1 за «Бордо».

Германия

«Бавария» представила публике своего самого дорогого новичка в истории – защитника сборной Франции Люку Эрнандеса. Теперь у мюнхенцев есть мощнейшее оружие на левом фланге.

А еще в Германии:

Московское «Динамо» интересуется полузащитником «Ганновера» Уолесом. По информации Bild, на 24-летнего футболиста также претендуют «Алавес» и «Бешикташ».

Россия

«Зенит» официально оформил трансфер 25-летнего Алексея Сутормина. Санкт-петербургский клуб объявил о переходе игрока в стиле сериала «Санта-Барбара».

А еще в России:

«Зенит» продал защитника Эльмира Набиуллина в «Сочи». Ранее по аналогичному маршруту отправился Дмитрий Полоз – у питерцев появился второй фарм-клуб в РПЛ.

Трансфер Сутормина – выстрел по репутации «Зенита». Чемпионов заслуженно презирают за эту сделку.

Италия

Агент Маттейса де Лигта Мино Райола рассказал, что уже договорился со своим клиентом о трансфере в «Ювентус». «С Маттейсом все согласовано, теперь ход за «Аяксом». Доводить дело до арбитража ни в коем случае не собираемся.

Маттейс де Лигт («Аякс»)Getty Images

Я сам сказал об этом Маттейсу, ведь уход по-плохому не в его стиле. Игрок надеется, что «Ювентус» и «Аякс» договорятся, и сделка будет быстро завершена», – заявил Райола. Ну что, ждем официального объявления?

А еще в мире:

«Шанхай Шеньхуа» приобрел у «Ромы» 26-летнего Стефана Эль-Шаарави. Китайцы заплатили за итальянского вингера 16 млн евро. В Шанхае Эль-Шаарави станет партнером Одиона Игало, Фреди Гуарина и Оскара Ромеро.

Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико», «Ливерпуль» хочет Азмуна. Трансферы и слухи дня

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