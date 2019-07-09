53-летний Ромарио встречается с девушкой, которая на 31 год моложе его

Бывший игрок сборной Бразилии Ромарио встречается с девушкой, которая младше его на 31 год.

Избранницу экс-футболиста зовут Ана Каролин Назарио. Несколько дней назад она опубликовала совместный снимок с легендарным игроком и написала под ним следующее: «Любовь. Ничто в этой жизни не случайно, всегда есть мотив и причина. Люди приходят в нашу жизнь по какой-то причине, показывают нам нечто, а ты показал мне, как любить.

Только я знаю, что я испытываю по отношению к тебе! Смесь любви, гордости и страсти».

В составе сборной Бразилии Ромарио выиграл чемпионат мира-1994.

На клубном уровне бразилец выступал за ПСВ, «Барселону», «Валенсию» и другие клубы.

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