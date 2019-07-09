Англия

Главный трансфер дня в АПЛ – переход полузащитника Джея Родригеса из «Вест Бромвича» в «Бёрнли». 29-летний англичанин обошелся «бордовым» в 11,1 млн фунтов и подписал контракт по схеме «2+1». При этом Джей является воспитанником клуба и вернулся в родную среду, так что на адаптацию вряд ли потребуется много времени.

А еще в Англии:

«Хаддерсфилд» выкупил у «Монпелье» полузащитника Исаака Мбензу. В прошлом сезоне бельгиец с конголезскими корнями провел в АПЛ 22 матча, по одному разу забил и ассистировал. Его соглашение рассчитано на 2 года с возможностью продления еще на сезон.

«МЮ» хочет забрать у «Саутгемптона» полузащитника Марио Лемина. По информации Sky Sports, манки сделали запрос о трансфере игрока, а боссы «святых» разрешили парню вести переговоры. Марио даже не поехал с клубом на предсезонный сбор в Австрию.

Испания

Люка Зидан – четвертый голкипер «Реала» – не захотел конкурировать за ворота с Куртуа, Навасом и Луниным. Для продолжения карьеры сынок Зинедина выбрал «Расинг». Туда он отправился до конца сезона в аренду, при это клуб из Сантандера не получит возможности выкупить контракт француза по окончании соглашения.

Альберто Морено, чей контракт с «Ливерпулем» истек в начале июля, присоединился в статусе свободного агента к «Вильярреалу». «Желтая субмарина» дала 27-летнему защитнику контракт на 5 лет и возможность наслаждаться футболом: в майке «красных» Альберто в прошлом сезоне провел всего 5 матчей.

А еще в Испании:

Неназванный китайский клуб раскатал губу и захотел бесплатно забрать Бэйла из «Реала». При этом самого валлийца, по данным El Chiringuito, азиаты заманивают зарплатой в два раза больше той, что ему выписывает мадридская бухгалтерия. Конечно же, «Реал» не готов за просто так расстаться с игроком, за которого в 2013-м выложили сотню млн евро.

«Эспаньол» подписал легенду «Атлетика» Андера Итурраспе, который провел за басков свыше 300 матчей. 30-летний полузащитник достался каталонцам бесплатно и поставил подпись под однолетним контрактом.

Италия

Хамес РодригесGetty Images

«Наполи» в ближайшие сутки, а может даже и часы объявит о переходе Хамеса Родригеса из «Реала». Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джинтоли отправился на заключительные переговоры в Мадрид, чтобы уладить детали сделки. Marca сообщает, что между клубами все еще есть разногласия в том, каким образом будет приобретен колумбиец: «Реал» немедленно хочет за него 42 млн евро, «Наполи» упрашивает аренду и дальнейший выкуп.

Представители «Интера» на этой неделе отправятся в Манчестер, чтобы обсудить с «МЮ» возможность покупки Ромелу Лукаку. «Нерадзурри» хотят опередить «Ювентус», который тоже засматривается на бельгийца. При этом манкунианцы не готовы расстаться с форвардом менее чем за 75 млн фунтов. Вероятно, Лукаку нужен «Интеру», чтобы заменить зарвавшегося Мауро Икарди.

А еще в Италии:

«Ювентус» отказал «Эвертону» в покупке Мойзе Кена за 30 млн евро. «Ириски» направили в Турин официальное предложение, но оно не устроило менеджеров «бьянконери», которые мечтают выручить за 19-летнего таланта значительно больше.

«Сампдория» предложила «Зениту» 1+9 млн евро за Эмилиано Ригони. Речь об аренде с возможностью последующего выкупа. Клуб из Санкт-Петербурга пока отмалчивается.

Франция

«ПСЖ» может согласиться на переговоры с «Барселоной» о трансфере Неймара, если каталонцы включат в сделку Ивана Ракитича. Парижане не согласны на Коутиньо или Дембеле с доплатой, потому что Томас Тухель находится в поисках высококлассного полузащитника, коим является Иван. При этом «Барсе», даже с учетом передачи хорвата, придется доплатить более 100 млн евро, сообщает Marca.

«Марсель» хочет, чтобы Артем Дзюба сменил одну лазурную футболку на другую. Журналист Бастьен Кордолеани написал, что провансальцы в ближайшее время отправят в Санкт-Петербург запрос об аренде форварда сборной России. При этом есть данные, что агент игрока Жорже Мендеш на этой неделе посетит Францию, чтобы пообщаться с представителями «Марселя».

А еще во Франции:

«ПСЖ» купит лидера «Лилля», 24-летнего ивуарийского полузащитника Николя Пепе, в случае если клуб покинут либо Неймар, либо Эдинсон Кавани. В прошлом сезоне Лиги 1 Пепе стал вторым бомбардиром турнира, настреляв 22 мяча.

«Сент-Этьен» оформил трансфер хавбека «Нима» Дени Буанги. Детали сделки не сообщаются, но 24-летний габонец подписал соглашение на 4 года.

А еще в России:

«Зенит» слил бразильца Эрнани в «Парму». Итальянский клуб заплатит за годичную аренду футболиста 1 млн евро, а потом закинет на петербургский счет еще 6 лямов при полноценном выкупе игрока.

Отказ от Гризманна, слезы и унижение. Вся боль возвращения Неймара в «Барселону»

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