Камерунский полузащитник Элма Н'Фор из клуба «Лэнсинг Игнайт» круто открыл счет в матче американской футбольной лиги (USL) против «Форвард Мэдисон».

На 17-й минуте он подстроился под срезку защитника в штрафной и идеально положил мяч в дальний угол ударом ножницами.

«Лэнсинг» вырвали победу со счетом 3:2.

Хозяева при счете 1:1 забили два гола на 92-й и 95-й минутах, на что «Форвард» ответил голом на 94-й.

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