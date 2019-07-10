Срезка защитника в штрафной обернулась эффектным голом ножницами
Так сориентироваться нужно иметь талант.
Камерунский полузащитник Элма Н'Фор из клуба «Лэнсинг Игнайт» круто открыл счет в матче американской футбольной лиги (USL) против «Форвард Мэдисон».
На 17-й минуте он подстроился под срезку защитника в штрафной и идеально положил мяч в дальний угол ударом ножницами.
- «Лэнсинг» вырвали победу со счетом 3:2.
- Хозяева при счете 1:1 забили два гола на 92-й и 95-й минутах, на что «Форвард» ответил голом на 94-й.
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