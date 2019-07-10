Англия

«Манчестер Сити» договорился с «Вест Бромвичем» о переходе 16-летнего форварда Моргана Роджерса. По данным Sky, изначально чемпионы Англии заплатят за молодого таланта 4,5 млн евро, но в дальнейшем эта сумма увеличится вдвое.

Хосеп ГвардиолаGetty Images

А еще в Англии:

«Вест Хэм» не смог договориться с «Сельтой» о трансфере уругвайского нападающего Макси Гомеса. Зато у «молотков» появился шанс подписать Флориана Товена из «Марселя»: французский клуб требует у англичан 40 млн евро + нападающего Хавьера Эрнандеса.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что у его клуба нет необходимости продавать Поля Погба. «Погба никогда не отстранялся от команды. Он профессионал с золотым сердцем», – сказал норвежец.

Испания

Тот самый Макси Гомес, который должен был перейти в «Вест Хэм», но все же не перешел, станет игроком «Валенсии». Об этом уверенно сообщает Noticias Celta. К слову, сделка между «Сельтой» и «Вест Хэмом» сорвалась по самой банальнейшей причине: «молотки» предложили испанцам 50 млн евро, но не смогли согласовать структуру оплаты.

А еще в Испании:

Продолжается сага с уходом Хамеса Родригеса из «Реала». «Наполи» предложил «галактикос» арендовать игрока, но испанскую сторону интересует только продажа за 42 млн евро + бонусы. Эти деньги «Реалу» готов заплатить «Атлетико».

Неймар и Гризманн сошли с ума. «Барселона» легко может сорвать обе сделки.

Италия

Родриго Бекао, который в сезоне-2018/19 выступал за московский ЦСКА, стал игроком «Удинезе». 23-летний бразилец подписал с удинцами контракт до 2024 года, сумма трансфера составила 1,6 млн евро. ЦСКА хотел продолжить сотрудничество с Бекао и выкупить его у «Баии», но не смог договориться с агентами футболиста.

А еще в Италии:

Новичок Серии A «Верона» согласовала однолетний контракт с 33-летним португальским полузащитником Мигелем Велозу.

«Фиорентина» вознамерилась привести в Европу нападающего «Боки Хуниорс» Дарио Бенедетто. Винченцо Монтелла рассчитывает, что Бенедетто составит ударную связку с сыном Диего Симеоне – Джованни.

Франция

Опальный нападающий Марио Балотелли не задержался в «Марселе»: клуб объявил о расставании с игроком. «Опальный нападающий Марио Балотелли не задержался в «Марселе»: клуб объявил о расставании с игроком», – отметил президент «провансальцев» Жак-Анри Эйро.

А еще во Франции:

«Лион» подписал 19-летнего вингера «РБ Лейпциг» Николя Фонтена. Юный игрок присоединился к «ткачам» на правах свободного агента и подписал контракт на 3 года.

Россия

Московское «Динамо» подписало контракт с бывшим игроком «Краснодара» Шарлем Каборе и пообещало привести в клуб топового страйкера. «Полчаса назад подписали Шарля Каборе. Контракт с Игорем Лещуком продлен на 4 года. Топовый нападающий обязательно появится. Обещаю», – рассказал спортивный директор бело-голубых Роман Орещук. Ждем возвращения Кевина Кураньи?

Шарль КабореGetty Images

А еще в России:

«Марсель», который работает под началом Андре Виллаш-Боаша, заинтересован в аренде нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. В шорт-лист французской команды входят и Андре Силва («Милан») с Иваном Кавалейру («Вулверхэмптон»).

«Спартак» интересуется игроком сборной Уругвая и «Сампдории» Гастоном Рамиресом. «Читал в медиа об интересе российской стороны к Рамиресу. Если «Спартак» сделает хорошее предложение, препятствовать мы не станем», – заявил президент «Сампы» Антонио Ромеи.

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