Энтузиасты создали и продают мерч «Строителя» из Припяти. На промофото изображен противогаз
Клуба давно не существует, но им интересуются.
После успеха сериала от HBO «Чернобыль» в интернете появились современные фотографии формы футбольного клуба «Строитель» из Припяти.
Изображения опубликовал дизайнер Михаил Антипин. По его информации, джерси изготовили и выставили на продажу за рубежом. Атмосфера фото напоминает о случившейся катастрофе: в комплект формы входит противогаз.
- «Строитель» прекратил существование в 1988 году.
- «Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом, обойдя «Игру престолов»: суммарный рейтинг по версии iMDb составил 9,6 из 10.
«Ребята, идите домой, завтра вы не поедете в Припять». Чернобыль очень связан с футболом
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