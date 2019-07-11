Павел Городницкий: Roteiro

Мяч RoteiroGetty Images

В детстве у меня было полно самых разных мячей, но приятнее думать, что первый – легендарный Roteiro с португальского Евро. Очень хорошо помню, как провожал папу на тот турнир – он полетел смотреть на сборную Ярцева, а я остался в Гатчине листать спецвыпуск «СЭ» про Евро-2004. Там была целая страница, посвященная этому серебристому шедевру: точный вес, расшифровка дизайна, технология создания и даже мнения вратарей (они, кстати, хейтили). И вот я засматривался на этот мяч, а папа, увидев это, пообещал его привезти.

Если честно, я вообще не верил, что такое возможно (100$ – это же целое состояние!), но через пару недель радостно катал Roteiro по коридору нашей хрущевки. На улицу выносил его только для того, чтобы повыпендриваться перед корешами: давал подержать («Из моих рук!») и больше всего боялся, что кто-нибудь испачкает мое сокровище. В итоге играть этим мячом начал только в 2006-м, когда мне подарили Teamgeist, который потом тоже провалялся без дела пару лет. Абсолютный идиотизм: мячи нужны для того, чтобы их пинали, а не для унылого бесцельного созерцания. Правда, Roteiro я до сих пор считаю иконой стиля – как же круто он смотрелся, когда его закручивали!

Сергей Кулагин: Teamgeist

Мяч TeamgeistGetty Images

Шесть «пропеллеров» и восемь «турбин» – Teamgeist стал первым с 1966-го года мячом без классических пяти- и шестиугольников. Весь двор мечтал о таком, особенно во время ЧМ-2006. Обладателем чуда немецкой инженерной мысли стал я, что накинуло мне несколько очков популярности. Это было отличное дополнение к футболкам Роналдиньо и Дель Пьеро, которое позволило нам чувствовать себя героями чемпионата мира.

Может, потому что это был мой мяч, а может, на дворовом уровне это не чувствуется, но ловить мне его было не сложнее, чем купленные на рынке за 150 рублей. А еще я стал тем самым парнем, после ухода которого игра заканчивалась – друзьям без мяча оставалось только повторять сцену Зидана и Матерацци.

Тимофей Загорский: Finale 2008

Мяч adidas Finale 2008Getty Images

Так уж вышло, что я всегда играл мячами друзей (китайскими), пока не настал тот день. 12 октября 2007 года, день рождения. Я во второй раз записался в футбольную секцию («СКА-Энергия», Волгоград), нужны были новые бутсы или бампы. Уселись с мамой в, кажется, 21-ю маршрутку, оперлись о грядушки (спросите в комментариях, что это такое) и вышли у дисконт-центра adidas на Невской.

По вывескам стало понятно: там скидки. Это очень хорошо, потому что бутсы обошлись нам в копейки (не помню точно сколько), а мяч вообще в 700 рублей, хотя изначальная цена была 3500. Мяч вы этот хорошо помните: он белый, с оранжевыми звездочками. Им еще играли в том розыгрыше ЛЧ, когда в московском финале «Челси» не дотянул. С тех пор я, получается, до сих пор самый крутой во дворе, потому что прошло 12 лет, а мяч в роскошном состоянии. Впрочем, последние 5 лет он в шкафу и просто ожидает лучших времен.

Михаил Бирюков: T90 Aerow

Руд ван Нистелрой и Ален Гома борются за мяч Nike T90 AerowGetty Images

Мой первый мяч – рыночный пакистанский незнакомец, который был обтянут грубым дерматином и дешевыми внешними швами. Ни о каком дизайне говорить, конечно, нельзя – я его даже не запомнил. Как и других его сторублевых преемников. Таких мячиков хватало максимум на лето – в конце футбольного сезона они обрастали грыжами и отправлялись на законную помойку. Все изменилось, когда в 2006 году дядюшка-моряк привез из Англии шедевр от Nike. Руд ван Нистелрой только что окучивал мячом Aerow Т90 ворота всяких болтонов, а теперь уже я сам гонял его по песчанке. Глянцевая поверхность с синей полоской так нежно ложилась в руки – чувствовать, как мяч пухнет от насоса, было приятнее, чем его пинать.

Я с детства тащился от продукции adidas, но четко осознаю – спортивную моду из XX века в XXI век вытащила найковская коллекция Total 90. Резкий переход от стандартных узоров и прямых линий 90-х к новым элементам, плавным и округлым контурам – это был даже не шаг, а бросок вперед. Футуристический стиль формы, бутс и мячей T90 коррелировал с духом времени, когда ты рвался вперед вместе с новым веком, а ностальгироавть было еще просто не о чем.

Самый культовый мяч нулевых? Опрос 387 голосов Roteiro (Евро-2004) Teamgeist (ЧМ-2006) Finale (ЛЧ-2008) T90 Aerow (АПЛ-2004-2006) Другой мячик

А каким мячом ты играл в детстве? Вспоминай и пиши в комментариях – обсудим!

27 проблем дворового футбола, с которыми сталкивались все. От злого старшака до мерзкого охранника

Качай приложение Eurosport для iOS или Android