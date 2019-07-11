Россия

Роман Шишкин не услышит гимн Лиги чемпионов в Краснодаре. Правый защитник расторг контракт с одноименным клубом и, возможно, отправится еще южнее – в «Сочи», где собирается просто культовый состав. Начинай болеть, пока не назвали глором.

Тульский «Арсенал» оформил трансфер сразу двух замбийских футболистов. Кингс Кангва и Ламек Банда примчали из Африки в пряничную столицу России на 2 года.

А еще в России:

Эрнани сменит Питер на Парму. Полузащитник «Зенита» уже прилетел в Италию и проходит медосмотр. Аренда за 1 млн евро с правом выкупа.

Форвард «Спартака» и клиент Марко Трабукки Данила Прошляков отправился к Валерию Карпину в «Ростов». У парня, между прочим, 19 мячей в 22 матчах молодежки.

«СЭ» сообщает, что Федор Кудряшов тоже окажется в «Сочи». Можно только повторить последнее предложение из пункта про Шишкина.

Англия

«Астон Вилла» укрепляется под АПЛ. Бирмингемцы купили уже шестого игрока коим стал защитник «Брентфорда» Эзри Конса. За 21-летнего англичанина заплачено 13,3 млн евро.

А еще в Англии:

Внезапно взбунтовался Лоран Косьельни. Защитник «Арсенала» хочет покинуть клуб и даже отказался лететь в турне по США. А ведь еще и капитан команды...

Дани Алвес хочет в «Барселону». Или хотя бы к тренеру «Барселоны». Пусть и бывшему. Защитник хочет попасть в «Манчестер Сити» к Пепу Гвардиоле. Если верить Globo Esporte, «горожане» рассматривают этот вариант.

Испания

«Барселона» пока не купила Неймара или Гризманна (об одном из них – ниже), но уже обзавелась форвардом. 16-летний Луи Бэрри перешел из «Вест Бромвича». Интересно, как быстро его назовут «британским Месси»?

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур прошлый сезон провел в аренде в «Марселе», а теперь и вовсе прекратил отношения с испанской командой. Следующая остановка – турецкий «Кайсериспор».

А еще в Испании:

Одна из двух трансферных эпопей «Барсы» близка к концу. Mundo Deportivo сообщает, что выкупить каталонцы его могут уже завтра, 12 июля. Держим кулаки.

Италия

«Рома» спустя год нашла замену Алиссону. Из «Бетиса» выписан голкипер Пау Лопес за немалые 23,5 млн евро.

Джереми Толян арендован на год «Сассуоло». И никаких каламбуров, даже не ждите.

А еще в Италии:

Переход Хамеса в «Наполи» не дотягивает до статуса саги, но тоже порядком затянулся. Президент партенопеев Аурелио Де Лаурентис объяснил почему: «Мы ждем более разумной оценки суммы трансфера. Мадридцы блокируют сделку, они просят слишком много».

«Ювентус» и «Аякс» продолжают торг по Де Лигту. Разница составляет всего 8 млн евро. Голландцы требуют 75, туринцы готовы выложить 67. Осталось немного.

Германия

Бундеслига вздрогнула от этого трансфера. «Фортуна» купила вингера Нана Ампома из бельгийского «Васланд-Беверен». Между прочим, за 4 млн евро.

Омер Топрак может пойти по пути Толяна. Sky Sport Italia сообщает об интересе «Сассуоло» к турецкому защитнику дортмундской «Боруссии».

Франция

На форварда «Лилля» Николя Пепе претендуют «ПСЖ», «Ливерпуль», «Бавария», «МЮ», «Арсенал», «Интер» и «Барселона». Но это не мешает мечтать о страйкере и более скромному «Эвертону». Тем более, что этот трансфер может стать рекордным в истории «ирисок», информирует The Telegraph.

А еще во Франции:

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Эвертона» Идрисса Гуйе. Интересуется настолько, что по информации L'Équipe готов выложить 30 млн евро.

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