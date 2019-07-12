Во время матча любительских команд в Аргентине из-за сердечного приступа умер 17-летний голкипер. Об этом сообщает The Sun.

Рамон Исмаэль Коронель отбил назначенный в ворота своей команды пенальти, стал радоваться вместе с одноклубниками, и вдруг ему стало плохо. Парень упал на газон, но на стадионе не оказалось машины скорой помощи. Футболиста отправили в госпиталь на автомобиле одного из болельщиков, но он скончался в пути.

«Я не могу понять, почему на таком мероприятии не было скорой помощи», – сказал отец вратаря Эдуардо Коронель.

Трагедия произошла 9 июля.

Прокуратура уже начала расследование инцидента.

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