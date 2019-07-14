Футболистка больно получила кубком по лицу на благотворительном турнире Неймара

На благотворительном турнире форварда «ПСЖ» Неймара футболистка словацкой команды отправилась в нокаут после удара кубком по лицу.

Девушки праздновали победу в финале над Японией со счетом 2:1 и чересчур неосторожно размахивали трофеем. Одна из футболисток упала на траву и пролежала на газоне некоторое время. Подруги по команде бросились на помощь.

Присутствием на этом турнире под названием Instituto Projeto Neymar Jr. 27-летний Неймар объяснил свое отсутствие на предсезонных сборах «ПСЖ».

Нападающий объявил о желании покинуть парижский клуб.

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