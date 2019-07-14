Футболистка больно получила кубком по лицу на благотворительном турнире Неймара
Вот ради чего он не приехал на предсезонку «ПСЖ».
На благотворительном турнире форварда «ПСЖ» Неймара футболистка словацкой команды отправилась в нокаут после удара кубком по лицу.
Девушки праздновали победу в финале над Японией со счетом 2:1 и чересчур неосторожно размахивали трофеем. Одна из футболисток упала на траву и пролежала на газоне некоторое время. Подруги по команде бросились на помощь.
- Присутствием на этом турнире под названием Instituto Projeto Neymar Jr. 27-летний Неймар объяснил свое отсутствие на предсезонных сборах «ПСЖ».
- Нападающий объявил о желании покинуть парижский клуб.
«Камбэк с «Барселоной» против «ПСЖ». Неймар назвал самый приятный момент в карьере
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте