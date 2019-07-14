Англия

«Арсенал» окончательно вышел из трансферной спячки и сделал предложение Дани Алвесу. По данным AS, Унаи Эмери готов составить конкуренцию «Манчестер Сити» и попросил свой клуб найти подход к бразильской легенде. В данный момент Алвес – свободный агент: по окончании сезона-2018/19 игрок покинул «ПСЖ».

А еще «канониры» сделали улучшенное предложение «Селтику» по Кирану Тирни: Sky Sports пишет, что лондонцы готовы заплатить за фулбэка требуемые 25 млн фунтов. Теперь слово за «Селтиком» – но кажется, что в ближайшее время «Арсенал» все же оформит первую крупную сделку.

А еще в Англии:

Левый защитник «Манчестер Сити» Фабиан Делф не полетел с командой в турне по Китаю. Игроком активно интересуется «Эвертон», а неприезд Делфа в Поднебесную только увеличивает вероятность сделки.

«Бавария» возобновила интерес к вингеру «Челси» Каллуму Хадсону-Одои. Мюнхенцы сделают «синим» улучшенное предложение в размере 45 млн фунтов, но Фрэнк Лэмпард намерен удержать молодого футболиста в команде.

Испания

Бум! «Валенсия» официально подтвердила трансфер уругвайского страйкера Макси Гомеса, игрок подписал контракт на 5 лет. Ранее Макси едва не перешел в «Вест Хэм», но «молотки» не договорились с «Сельтой» о структуре оплаты.

А вот такой довольный Антуан Гризманн прибыл на медобследование в «Барселону». «Здесь у меня есть новые задачи, новые цели, и, надеюсь, я смогу сделать все наилучшим образом. Цель – выиграть все: Кубок, чемпионат и Лигу чемпионов», – заявил француз.

А еще в Испании:

Роберто Сольдадо вот-вот вернется в Примеру и подпишет контракт с новичком лиги «Гранадой». Предыдущим клубом 34-летнего испанца был «Фенербахче», из которого он ушел по окончании сезона-2018/19.

Италия

«Болонья» намерена заманить победителя Лиги чемпионов Дэниела Старриджа и сделала англичанину шикарное предложение по зарплате. Другими претендентами на форварда являются «Рейнджерс» и «Астон Вилла», но есть вероятность, что 29-летний игрок бросит себе новый вызов и отправится в Серию A.

Дэниел СтарриджGetty Images

А еще в Италии:

Стала известна дата перехода Маттейса де Лигта в «Ювентус» – о трансфере объявят завтра, 15 июля. «Бьянконери» заплатят за нового Фабио Каннаваро от 70 до 75 млн евро.

«Рома» хочет подписать полузащитника «Милана» и экс-игрока «Ливерпуля» Сусо. В контракте испанского игрока с «россонери» есть сумма выкупа – 38 млн евро.

Россия

«Сочи» подписали контракт с бывшим вратарем «Спартака» и «Ахмата» Сосланом Джанаевым. Ранее вратарь получил предложение от ЦСКА, но в итоге руководство армейцев забраковало трансфер. Контракт Джанаева с новичком РПЛ рассчитан на два сезона.

Сослан ДжанаевGetty Images

А еще в России:

Тульский «Арсенал» близок к покупке центрального полузащитника «Ланса» Эль-Хаджи Ба. В сезоне-2018/19 Ба отыграл за «кроваво-золотых» 31 матч и забил один мяч, а его команда финишировала на пятом месте в Лиге 2.

А еще в Европе:

«Барселона» предложила «ПСЖ» махнуть Неймара на Филиппе Коутиньо без доплаты. «Сине-гранатовые» намерены провести остаток лета в экономном режиме, учитывая дорогостоящую покупку Антуана Гризманна. Парижане взяли время на раздумье.

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