11 лет назад «Зенит» расчленил «Баварию» 4:0 и прикончил международную карьеру Оливера Кана. Из тех, кто вышел тогда в старте, девять человек уже закончили с футболом: в игре остались только вечный Александр Анюков (недавно перешел в «Крылья») и герой встречи Павел Погребняк, который сейчас бьется за «Урал». Ниже – антология уникальности Поги от эпического прощания со «Спартаком» до более-менее успешного трипа в Европу.

Возненавидел «Спартак»

Паша носил ромбик на груди с шести лет, прошел все ступени академии и даже попал в дубль. «Получал там 500 рублей, затем подняли до 1300. Смотрел в Тарасовке на дорогущую иномарку Егора Титова, думал: «Неужели и у меня такая будет?» В итоге вместо крутой тачки Погребняк заработал только ненависть к «Спартаку».

Сначала его сослали в аренду в Калининград (Романцев посчитал, что пацану надо бы зарубиться в первой лиге), а когда вернули, клуб уже сосредоточился на легионерах: подписывать их было выгоднее, чем ставить в основу воспитанника. Есть легенда, что после назначения Старкова Титов и Аленичев ходили к тренеру и гендиректору Перваку просить за Погребняка, но и тренер, и функционер говорили, что играть будет строго Кавенаги – надо ведь отрабатывать вложения.

Поэтому «Спартак» у Павла ассоциируется только с тремя печальными хайлайтами. Во-первых, на сборах перед сезоном-2004 Пога упал в огромный ров и чудом не переломал все кости. Во-вторых, когда Паша еще числился игроком красно-белых, у него украли BMW – первый автомобиль, купленный за свои деньги (2 тысячи долларов). В-третьих, «Спартак» настолько замучил форварда арендами (после «Балтики» были «Химки» и «Шинник»), что он выпросил трансфер в «Томь», лишь бы добиться определенности. Будущее показало: отказ от спартаковской мечты – самое грамотное решение в карьере Павла.

Павел Погребняк (справа) и Василий Березуцкий в матче ЦСКА – «Томь», апрель 2006 годаGetty Images

Полыхнул в «Томи» и «Зените»

Даже в 22 года Погребняк был харизматичным и дерзким – во всех интервью он подчеркивал, как его достало отношение родного клуба. «Плюнул на все и уехал», – так страйкер прокомментировал трансфер в Томск. Там разъяренный Паша играл настолько круто, что сделал имя буквально за сезон. В январе 2006 года Пога был еще фактически никем, зато спустя 12 месяцев стал игроком сборной России (и автором победного мяча в дебютной игре Хиддинка), лучшим бомбардиром «Томи» и одним из самых желанных нападающих Премьер-лиги.

Настойчивее других был разбогатевший «Зенит», который пострадал от Погребняка дважды: в чемпионате он принес «Томи» очко на последней минуте (2:2 и мрачный лик Дика Адвоката), а в Кубке так отвозил Эрика Хагена, что тот нарвался на красную и трехматчевый дисквал. «Газпром» перевел в Томск 5 млн евро, а Павел понял, что Петербург – лучшая локация для мести «Спартаку».

Правда, сатисфакция вышла своеобразной: с одной стороны, в сезоне-2007 «Зенит» трижды проиграл москвичам (плюс одна ничья), с другой, Погребняк отрывался как хотел. После весеннего поражения он эпично разбомбил работу «Спартака» с судьями (за этот спич Пашу даже пристыдила мама), а после чемпионства позвонил фанату красно-белых и сообщил главную новость дня:

Работал для себя

В первый зенитовский сезон Погребняк периодически присаживался на лавку и временами даже жалел, что переехал на «Петровский»: форварда раздражало, что команда поделена на группировки. Зато после золота раздевалка максимально сплотилась, а Дик Адвокат слегка раскрепостился. Позже Павел вспоминал фразу, которую голландец произносил почти на каждой тренировке: «Работайте для себя». Погребняк воспринял эти слова абсолютно верно – команды меняются, тренеры тоже, а вкалывать нужно именно для того, чтобы не пропасть самому.

Весна-2008 – лучшее время в карьере Поги: он стал круче открываться, гораздо чаще бил, похоронил в Кубке УЕФА «Марсель» и «Вильярреал», а в полуфинале прихлопнул «Баварию» эпичным дублем. Первая банка влетела со штрафного (Павел специально тренировал их и даже подсматривал технику у Криштиану), вторая – в противоход несчастному Кану. За 15 минут до конца Погребняк получил нелепую желтую – она оставила его и без финала, и без статуса единолично лучшего бомбардира турнира (поделил приз с Тони). Тот момент Павел вспоминает до сих пор: форвард уверен, что Эвребе (тот самый) легко мог проигнорировать фол.

Испугался потерять контракт

Самая странная история в карьере Погребняка случилась в сборной. Разумеется, Хиддинк вызвал нападающего на Евро-2008, но в контрольной игре с сербами Павел повредил колено. По Петербургу до сих пор гуляет версия, что «Зенит» поставил форварду жесточайший ультиматум: либо ты пропускаешь Евро, нормально восстанавливаешься и дальше играешь за клуб, либо выходишь за сборную на уколах, но при усугублении травмы ничего хорошего не жди. Сценарии назывались самые разные: то ли питерские боссы угрожали выставлением на трансфер, то ли объясняли, что ни за что не отпустят в Европу – в любом случае, расклад печальный.

Погребняк, много раз называвший себя карьеристом, отказался от чемпионата Европы ради отношений с «Зенитом». Хиддинка это конкретно взбесило («Он мог сыграть, врачи дали зеленый свет!»), но позже голландец все равно вызывал Павла в команду и больше не вспоминал о том сюжете. «Здоровье футболистов для меня так же важно, как и для них самих», – финализировал Гус.

Сбежал в «Штутгарт»

Павел Погребняк выступает за «Штутгарт», октябрь 2009 годаGetty Images

Преданность «Зениту» в кейсе с травмой помогла Погребняку безболезненно уехать из России. Сначала речь шла о продаже в «Блэкберн», но Павел задержался в Питере еще на полсезона и в июле 2009-го заслужил оффер от «Штутгарта». Питерский клуб повел себя благородно: не заламывал ценник (как с Аршавиным) и не саботировал переговоры, а спокойно обсудил с немцами прайс (4,8 млн евро) и расстался с бомбардиром вполне цивилизованно.

Важно, что Погребняк улетал в Германию за 10 дней до отставки Адвоката, поэтому успел спросить совета у Дика – а стоит ли туда переходить? Коуч сразу же заявил, что «Штутгарт» – большой клуб, а Павлу нужен новый вызов. Только после этого благословения Пога свернул диалог о новом контракте с «Зенитом». Правда, те торги и так были безуспешными: нападающий хотел радикального повышения зарплаты (аргумент: «даже Розина получает 2 млн евро»), а клуб вел себя по-скупердяйски.

Не сдался в Европе

В Германии Павел столкнулся с типичными для русских легионеров проблемами, но на удивление достойно из них выпутался. Например, еще на взвешивании у Погребняка обнаружили пару лишних кило – он тут же пообещал все сбросить и сдержал слово. Затем, в одном из первых матчей за «Штутгарт», форвард натер кровавые мозоли новыми бутсами, но не заменился, а прилепил пластырь и взял проверенную обувь, пусть и с неправильным количеством шипов.

Дефицит общения тоже со временем испарился – Пога адаптировался в новой стране благодаря Глебу и Тимощуку (гонял к нему в Мюнхен по автобану). В общем, вместо нытья, страданий и тоски по родине, Павел упорно шел к цели. Именно тогда, на рубеже десятилетий, по интернету разлетелся андеграундный и очень коряво записанный трек про русского нападающего.

«Погребняк Паша по воротам ***** [шабашит], рост 187, национальность – Russia, трансферная стоимость – 8 лямов евро, повторяй за мной, брателло, Паша будет первым», – на эти легендарные строчки в YouTube даже смонтировали несколько любительских клипов с лучшими голами бомбардира. Вообще, даже сейчас тот трек кажется хоть и кустарным, но безумно душевным, содержательным и даже качающим.

Вцепился в Англию

В детстве Пога болел за «Ман Юнайтед», поэтому выстроил в голове план: сначала любой европейский топ-чемпионат, потом АПЛ, а дальше уже «дьяволы». Последний шаг сделать так и не удалось, но поначалу все складывалось замечательно: в Германии Паша заработал мощное резюме (например, уложил хет-триком «Боруссию» из Гладбаха), затем метнулся в «Фулхэм», там тоже положил трешку (в ворота «Вулверхэмптона»), но «дачники» предложили унизительный контракт по системе 1+1.

Тут подоспело предложение из «Рединга» – его русский босс Антон Зингаревич лично связался с Погребняком и оперативно оформил сделку. Это случилось в 2012 году – сейчас читать интервью из тех времен крайне смешно: Паша рассказывал, что его новый клуб всерьез и надолго ворвался в АПЛ. Разумеется, в первом же сезоне «ройялс» спустились в Чемпионшип, а Пога то заколачивал сериями, то замолкал на два месяца.

Павел Погребняк в окружении игроков «Вест Хэма», сезон-2012/13Getty Images

Удивляет другое: страйкера вообще не смутило понижение в классе, и он терпеливо пахал за «Рединг» в первом дивизионе. Ему нравились и жизнь в Англии, и зарплата (3,6 млн евро в год – фанаты иногда ворчали), поэтому Пога еще два сезона ждал предложений из Премьер-лиги – к сожалению, безуспешно.

Но отрицать достижения Павла все равно абсурдно: человек отбегал в Европе шесть лет, вонзил больше пятидесяти мячей (30 – без Чемпионшипа) и получил несколько призов лучшему игроку матча. В Англии такую ачивку отмечали бутылкой шампанского, и Погребняку даже пришлось завести мини-холодильник, чтобы хранить напитки в правильной температуре.

Казнил Капелло

Несмотря на голевой дебют в сборной, за Россию Погребняк играл крайне посредственно. Сначала не вышел с Хиддинком на ЧМ, потом провалился с Адвокатом на Евро, а дальше как будто сам решил, что в этой команде у него ничего не выйдет. После отставки Адвоката у Павла спросили, кого он хотел бы видеть новым тренером (Манчини, Капелло или другого топа), а Пога тут же ответил: «Валерия Петракова».

С тех пор Павел провел ноль матчей за сборную, хотя в 2014 году его на три дня включили в расширенный список тех, кто поедет на ЧМ. Вскоре Погребняка вычеркнули из лонг-листа, а он сам прокомментировал случившееся одним словом: «Цирк». Крах в Бразилии Павел публично отрецензировал призывом отправить Капелло в отставку, хотя итальянец еще оставался тренером. Но даже после изгнания Фабио Погребняка в команду уже никто не звал.

Гениально вернулся

В 2015 году Павел смирился, что с АПЛ уже ничего не сложится, и подписал шикарный контракт с «Динамо». По нему он зарабатывал почти 2 млн евро в год, причем договор был составлен исключительно в пользу игрока. В Москве Пога постоянно ломался и никак не мог набрать форму (забил ровно один мяч в РПЛ – «Спартаку»), но исправно снимал деньги с карточки.

Как только в клубе поняли, что пора бы сэкономить на неликвидном активе, против Паши возбудили несколько странных административных расследований: например, пытались уволить за то, что он во время восстановления уехал в Италию на миланское дерби, а не смотрел матч «Динамо» с трибуны. Без толку: бело-голубых обязали выплатить все до цента.

После Москвы Пога бился за «Тосно», а сейчас тлеет в «Урале». Теперь его биография действительно любопытная: вернувшись из Англии, он стал победителем ФНЛ (уникальный титул), взял Кубок России (после него «Тосно» отобралось в Небесную лигу), а сейчас зарабатывает кэш в одном из самых обеспеченных провинциальных клубов страны.

Алексей Ионов, Иван Новосельцев и Павел Погребняк сражаются за мяч в матче «Ростов» – «Урал»Getty Images

Но на самом деле, длинная, насыщенная и противоречивая история Погребняка – шикарный пример для другого экс-спартаковца, Артема Дзюбы. Он ощутимо талантливее и габаритнее Павла, у него уже больше голов, чем у Поги (152 против 116), но пока слова про мечты об Англии остаются словами.

Погребняк в свое время рассудил абсолютно здраво: деньги уже заработаны (спасибо «Зениту»), в Россию можно вернуться практически всегда, поэтому надо рисковать, приспосабливаться и бороться – терять совершенно нечего. Так что все элементарно: если летом Дзюба так никуда и не перейдет, его рассуждения об Англии окажутся пустышкой. В случае Артема лучше попробовать и облажаться, чем даже не попытаться, а потом всю жизнь хныкать из-за подлых агентов, гигантских отступных и страхе сорваться с теплого местечка.

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