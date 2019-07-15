Бывший игрок «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался против натурализации иностранных футболистов для выступлений за сборную России.

«Я против натурализации в любом ее виде. Если Марио Фернандес хороший игрок, он должен выступать за сборную Бразилии, то же касается и Гилерме.

Если бы в той национальной команде не было Фернандеса, там был бы условный Смольников, который должен был забивать так же головой. Поэтому я против натурализации в российском футболе», – приводит слова Аршавина Sports.ru.

В 2008 году сборная России, за которую выступал Аршавин, выиграла бронзовые медали Евро. В том же году Андрей стал шестым лучшим футболистом Европы.

В 2018 году Россия добралась до 1/4 финала чемпионата мира. Бразилец Марио Фернандес забил один из мячей в четвертьфинальной игре против Хорватии (2:2, 3:4 пен).

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