Бразильский футболист Дани Алвес присоединился к популярному флешмобу #BottleCapChallenge, но открыл бутылку не ногой, а движением паха.

#BottleCapChallenge – флешмоб, запущенный казахстанским бойцом MMA Кареном Пашикяном. В нем уже приняли участие Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, а жена украинского игрока Николая Морозюка открыла бутылку грудью.

По окончании сезона-2018/19 Алвес покинул «ПСЖ» и стал свободным агентом.

Сейчас бразильцем интересуются лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Пока вы спали, Кошкина открыла бутылку грудью, а Волочкова крутанулась идеальнее Стэйтема

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