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Алвес присоединился к #BottleCapChallenge и открыл бутылку пахом
Ну а почему бы и нет?
Бразильский футболист Дани Алвес присоединился к популярному флешмобу #BottleCapChallenge, но открыл бутылку не ногой, а движением паха.
#BottleCapChallenge – флешмоб, запущенный казахстанским бойцом MMA Кареном Пашикяном. В нем уже приняли участие Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов, а жена украинского игрока Николая Морозюка открыла бутылку грудью.
- По окончании сезона-2018/19 Алвес покинул «ПСЖ» и стал свободным агентом.
- Сейчас бразильцем интересуются лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Пока вы спали, Кошкина открыла бутылку грудью, а Волочкова крутанулась идеальнее Стэйтема
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