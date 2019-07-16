Англия

25-летний форвард Себастьян Алле провел отличный сезон в «Айнтрахте», забил 15 голов в 29 матчах Бундеслиги. Этого хватило, чтобы в Англии не пожалели 50 млн евро. Француз проходит медобследование в «Вест Хэме» и вот-вот подпишет контракт.

Франкфуртцы проводят ударное лето: ранее они продали Луку Йовича в «Реал» за 60 млн евро.

А еще в Англии:

Фабиан Дельф за четыре года не пробился в основу «Ман Сити». Теперь ему предстоит брать Ливерпуль, но не в одноименной команде, а в «Эвертоне».

«Эвертон» и «РБ Лейпциг» достигли принципиального соглашения о трансфере Адемола Лукмана в Бундеслигу за 25 млн евро. Английский футболист уже выступал за «Лейпциг» в сезоне-2017/18 на правах аренды

Испания

Как стало известно Standard Sport, мадридский «Атлетико» сделал Кристиана Эриксена своей ключевой целью на трансферном рынке. Датчанин не хочет продлевать истекающий следующим летом контракт с «Тоттенхэмом». Даже если «шпоры» не продадут Эриксена до сентября, уже в январе Кристиан получит право вести переговоры с любыми претендентами.

Кристиан ЭриксенGetty Images

А еще в Испании:

Все тот же «Атлетико» договорился с «Эспаньолом» от трансфере Марио Эрмосо, пишет Marca. В контракте защитника прописаны отступные в 40 млн евро, но «индейцы» договорились на меньшую сумму.

Италия

Руслан Малиновский постарается покорить Италию, как когда-то это удалось Андрею Шевченко. Украинский полузащитник совершил переход из бельгийского «Генка» в «Аталанту».

Бергамаски, которые осенью дебютируют в Лиге чемпионов, заплатили примерно 13,7 млн евро.

А еще в Италии:

Подписав Малиновского, «Аталанта» потеряет молодого защитника Джанлуку Манчини. Футболист во вторник пройдет обследование в «Роме».

«Рома» так хочет Гонсало Игуаина, что предложила ему капитанскую повязку, утверждает GDS. Болельщики «волков» не в восторге.

Переговоры между «Интером» и «Манчестер Юнайтед» по Ромелу Лукаку затягиваются. Миланцы были вынуждены повысить оффер до 66 млн.

Германия

Бывший игрок немецкой молодежки Йоэль Абу Ханна отправился на Украину. 21-летний футболист подписал контракт с «Зарей».

Франция

Адама Сумаоро вот-вот-вот станет одноклубником Александра Головина, пишет RMC Sport. 27-летний защитник и капитан «Лилля» успешно прошел медобследование в «Монако». Монегаски заплатят за футболиста 13 млн евро.

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А пока «ПСЖ» вернул на родину Абду Диалло у «Боруссии». Дортмунд выручил 30 млн евро. Диалло подписал контракт до 30 июня 2024 года.

А еще во Франции:

Днем ранее состоялась встреча Неймара с гендиректором «ПСЖ» Леонардо. Собирались обсуждать неявку Нея на первые сборы, но бразилец улучил момент и еще раз объявил руководству: «Хочу уйти».

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