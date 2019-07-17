В одной из сцен нового фильма «Человек-паук: Вдали от дома» важным элементом стала оранжевая джерси сборной Голландии по футболу.

По сюжету Питер Паркер оказывается в обезьяннике голландского полицейского участка. Вместе с ним в камере сидят фанаты «оранье», которые надели на Питера футболку национальной команды, чтобы ему стало теплее – его одежда пришла в негодность. На протяжении всей 10-минутной сцены в Голландии Питер расхаживает в легендарной оранжевой майке.

Это часть уже давнего сотрудничества производителя экипировки Nike и компании Sony, которой принадлежат права на супергероя. И далеко не первая их коллаборация.

Так, например, в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные» персонаж Майлз Моралез фанатеет от своих Air Jordan 1. Естественно в дату релиза фильма Nike выкатил лимитированную серию Air Jordan 1 в расцветке, посвященной Человеку-пауку.

А в 2018 году Sony и Nike создали кроссовки в стиле PlayStation – PG-2. Коллаб был разработан вместе с баскетболистом Полом Джорджем. На внешней стороне язычков кроссовок располагаются логотипы, оснащенные светодиодами, а на внутренней – кнопки включения.

«Человек-паук. Вдали от дома» вышел в российский прокат 4 июля.

На 17 июля в мире фильм собрал 850 млн долларов.

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