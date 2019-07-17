В новом «Человеке-пауке» Питер Паркер бегает в форме сборной Голландии. И это не просто так
Sony и Nike и раньше делали крутые коллабы.
В одной из сцен нового фильма «Человек-паук: Вдали от дома» важным элементом стала оранжевая джерси сборной Голландии по футболу.
По сюжету Питер Паркер оказывается в обезьяннике голландского полицейского участка. Вместе с ним в камере сидят фанаты «оранье», которые надели на Питера футболку национальной команды, чтобы ему стало теплее – его одежда пришла в негодность. На протяжении всей 10-минутной сцены в Голландии Питер расхаживает в легендарной оранжевой майке.
Это часть уже давнего сотрудничества производителя экипировки Nike и компании Sony, которой принадлежат права на супергероя. И далеко не первая их коллаборация.
Так, например, в анимационном фильме «Человек-паук: Через вселенные» персонаж Майлз Моралез фанатеет от своих Air Jordan 1. Естественно в дату релиза фильма Nike выкатил лимитированную серию Air Jordan 1 в расцветке, посвященной Человеку-пауку.
А в 2018 году Sony и Nike создали кроссовки в стиле PlayStation – PG-2. Коллаб был разработан вместе с баскетболистом Полом Джорджем. На внешней стороне язычков кроссовок располагаются логотипы, оснащенные светодиодами, а на внутренней – кнопки включения.
- «Человек-паук. Вдали от дома» вышел в российский прокат 4 июля.
- На 17 июля в мире фильм собрал 850 млн долларов.
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