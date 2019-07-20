Сборная России обыграла сборную Украины со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу среди лиц с церебральным параличом. Турнир прошел в испанской Севилье.

Голами в составе сборной России отметились Георгий Албегов, Дмитрий Миненко и Ника Миракишвили. За украинцев забил Сергей Баденок.

Сборная России заняла первое место в группе D, победив во всех трех матчах. В четвертьфинале российские футболисты разгромили команду Аргентины (5:0), а в полуфинале оказались сильнее англичан (3:0).

Футбольные матчи среди лиц с ЦП проводятся в формате «7 на 7» на поле размером 75х55 м, ширина ворот – 5 м, высота – 2 м. Матч состоит из двух таймов по 30 минут.

Российская команда в шестой раз выиграла золото чемпионата мира.

(Фото: paralymp.ru )

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