В интернете найден самый сумасшедший способ пробития пенальти в истории футбола.

Видео находится в инстаграме 13-летнего брейкдансера по имени Джордж. Ребята гоняли мяч на любительском поле и тренировались в пробитии пенальти. Один из них (вероятно, сам Джордж) разбежался и хотел ударить с левой, но нога едва-едва скользнула по мячу. В падении парень задел мяч пяткой и несколько раз эффектно крутанулся в воздухе, а пока все наблюдали за ним, мяч угодил точно сетку.

В инстаграме юного трюкача – всего 2,7 тысячи подписчиков.

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