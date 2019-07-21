Осенью 1983-го тощий паренек с шевелюрой из маленького кишеневского «Нистру» привлек внимание лучшего клуба СССР. В октябре он унизил звезд «Днепра» Протасова и Федоренко в матче дублирующих составов, а тренер соперника Владимир Евец описал плеймейкера с бразильской техникой легендарной фразой: «Посмотрите, кто вас сделал. 40 килограммов, из них 35 – в голове».

Еще через два года умный и техничный полузащитник Игорь Добровольский закрепился в основе молдавского клуба. Стало очевидно, что он не задержится на задворках Первой лиги. «Меня очень активно обрабатывали, – рассказал он потом об интересе топ-клубов. – Предлагали квартиру мне и родителям. Я сказал, что у меня еще три брата. Ответили, что и этот вопрос решат».

В 18 лет Добровольский отправился на просмотр в киевское «Динамо», но испугался и сбежал – старшие из «Нистру» пугали, что в Киеве у великого и ужасного Лобановского всю карьеру проведет в запасе. Скоро парнишка пожалел об упущенной возможности – тинейджером заинтересовался военкомат, лишаться футбольной карьеры из-за долга родине не хотелось.

На самом деле Лобановский лично интересовался пареньком, но тот оказался в московском «Динамо» – трансфер в столицу мгновенно решил вопрос с армией. Сначала Игорь растерялся в звездной команде – с ним играли такие же талантливые Колыванов, Кирьяков, Кобелев, Бородюк. Но под руководством Эдуарда Малофеева с его концепцией искреннего футбола Добровольский оказался в идеальной среде и вышел на новый уровень. Уже скоро его фамилию узнали все в СССР от домохозяек до чиновников.

В 1986-м «Динамо» Лобановского и Малофеева до последнего тура бились за титул. Тренеры по-разному понимали футбол и пересекались в сборной – их соперничество придало схватке драматизм. В решающей очной встрече москвичи с Добровольским на поле проиграли и заняли второе место из-за лимита на ничьи. Поражение в гонке не повлияло на симпатии – та команда привлекала красивым футболом, а техничный интеллектуал Добровольский воплощал идеалы Малофеева.

К тому моменту талант Игоря был настолько очевиден, что Лобановский не закрыл для парня из команды-конкурента путь в сборную. Старший тренер обрадовался возможности наконец поработать с молодой звездой, и Добровольский разбил монополию киевлян в национальной команде. Игорь бился за выход на Евро-1988, но не попал на турнир из-за травмы паховых колец. Тогда хрупкость впервые нанесла серьезный удар по амбициям. «Врачи делали все возможное, Лобановский ждал до последнего. Незадолго до отъезда позвонил: «Едешь?». А я не то что бегать – ходить не мог».

Несмотря на пропущенный Евро, подъем Добрика продолжился: он восстановился как раз к Олимпиаде в Сеуле. После нулевой ничьей против Южной Кореи в первом матче Игорь выдал голевой марафон – забил Аргентине, США, Австралии и ФРГ. Советский дриблер зарубился за звание бомбардира с легендарным Ромарио и все-таки отстал от него на один гол (шесть против семи), зато забрал главный приз – золотую медаль. В финале против бразильцев Добровольский сравнял счет с пенальти. Победный мяч в овертайме забил Савичев, но именно Игорь запомнился героем той команды.

Лобановский по-прежнему обожал Добровольского, несмотря на московскую прописку, и звал его в Киев. Тот наконец поехал с СССР на крупный турнир, но ЧМ в Италии закончился провалом – одна победа над Камеруном и невыход из группы. Добрик не догадывался, что больше не проявит себя за сборную, а клубная карьера потонет в трансферной неразберихе. Он перенес еще несколько травм и операций, но каждый раз возвращался на поле и снова творил магию.

Первый торопливый переход случился уже зимой 1990-го – за год до развала СССР «Динамо» договорилось о трансфере Добровольского в «Дженоа». Игорь настолько загорелся идеей переезда в Европу, что не оценил реальные перспективы в сильнейшем чемпионате. Сразу после громкого трансфера Маленький принц, как называли Игоря, отправился по арендам – срок заявок на сезон в Серии А истек в начале октября, и новичка даже не включили в состав.

Так начались европейские приключения Добровольского. Сезон-1990/91 он отыграл за провинциальный испанский «Кастельон», который боролся за выживание в Примере. Советский энерджайзер забил за аутсайдера три мяча, но не спас от вылета и вернулся в Италию. На континенте на него все равно обратили внимание топ-клубы – даже «Реал» вышел на связь с руководством «Дженоа», но получил отказ. Сами итальянцы не понимали, как использовать русского и просто держали его как актив. При этом Добровольский получал огромную для советского человека зарплату – 60 тысяч долларов в месяц.

Следующий сезон Игорь провел в швейцарском «Серветте» – новая аренда. На этот раз Добрик проявил себя лучше, чем в Испании – наколотил 15 голов и отметился красивым жестом. В последнем туре он уступил пенальти одному из юниоров команды и лишился звания лучшего бомбардира, но влюбил болельщиков и руководство. Подросток разнервничался и не забил, а Добровольский утешил его и снова уехал в Геную с хорошим настроением: «Перед отъездом из Женевы мне устроили шикарные проводы. Накрыли стол, подарили дорогие часы».

Игорь наконец попал в заявку «Дженоа» и даже отметился голом, но новая тяжелая травма оборвала его итальянскую карьеру. Когда он восстановился, команду тренировал запомнившийся громким провалом в «Ювентусе» Луиджи Майфреди, который не переносил славян и выходцев из Восточной Европы. Новый коуч сразу признался, что не рассчитывает на Добровольского, и позволил тому найти новый клуб.

Как это часто бывало в карьере Игоря, разочарование обернулось противоречивым триумфом. В декабре 1992-го он перешел в «Марсель» по личному приглашению президента – миллионера и политика Бернара Тапи. За несколько лет в клубе Тапи превратил «Марсель» в аналог современного «ПСЖ»: раздал громких обещаний, купил звезд и покорил чемпионат Франции, но не Лигу чемпионов. 25-летний Добрик внезапно оказался в одной команде с Бартезом, Десайи и Дешамом.

Тапи мгновенно проникся симпатией к Игорю, но тренер «Олимпика» Раймон Гуталс не очень представлял, что делать со свалившимся на голову русским. За сезон во Франции Добровольский провел в чемпионате всего восемь матчей – этого хватило чтобы получить в резюме строчку о завоеванном титуле. Для «Марселя» Лига 1 уже превратилась в задачу второго порядка – клуб нацелился на Кубок чемпионов.

В такой ситуации Гуталс не беспокоился об Игоре – тот просидел всю еврокубковую кампанию в запасе и вышел на поле лишь раз против ЦСКА. По иронии этого хватило для исторического достижения – «Марсель» дошел до финала и в тягучей борьбе забодал «Милан». Добровольский получил медаль, хотя даже не был в заявке на решающий матч из-за заминки с визой.

Возможно, он бы еще ворвался в основу «Олимпика», но сказка Бернара Тапи закончилась – президент клуба попался на организации договорняков, укрывании налогов и мошенничестве. Дошло до тюремного срока за попытку подкупа игроков «Валансьена», с которым «Марсель» играл накануне финала ЛЧ. Чемпион Франции остался без спонсора и покровителя, а Добровольский понял, что пора возвращаться домой.

В чемпионате новой страны Маленький принц словно отмотал время назад – он снова так же изящно финтил, замечал партнеров и забивал важные мячи за московское «Динамо». Популярность тоже вернулась – Добровольский приковал фанаток к телевизору легендарной рекламой иностранного шоколада и заработал никнейм Сникерс. Камбэк казался лучшим вариантом для перезапуска международной карьеры – Добровольский наверняка отправился был на ЧМ-1994, если бы не конфликт с тренировавшим сборную Павлом Садыриным.

Игорь подписал Письмо четырнадцати, в котором звезды сборной обосновывали непригодность Садырина и требовали заменить его на Бышовца. Когда дело получило огласку и дошло до РФС, некоторые бунтовщики отказались от подписей, но Добровольский остался верен себе. Переворот провалился – Садырин остался в сборной при полной поддержке функционеров. Из-за письма и скандала атмосфера в сборной накануне турнира испортилась, а Добрика, Колыванова, Канчельскиса, Кирьякова и еще нескольких игроков лишили поездки в США.

Тем летом Добровольский снова уехал из России ради последнего яркого камео в своей карьере. Сезон-1994/95 он провел в «Атлетико», который тогда боролся за выживание. К тому времени Игорь с его постоянными травмами, странными трансферами и бешеным талантом стал настолько легендарной фигурой русского футбола, что о главном моменте его мадридской карьеры рассказывали прямо противоположные истории.

В том сезоне Добровольский остался фигурой второго плана для «Атлетико». Игорю везло на эксцентричных президентов – босс «матрасников» Хесус Хиль поменял четырех тренеров за несколько месяцев, а Маленький принц играл нестабильно, как и вся команда. Он забил за испанцев единственный мяч – в 33-м туре против «Спортинга». Сам Добровольский утверждал, что именно его гол и ассист в той же встрече спасли «Атлетико» от Сегунды. Согласно другой версии, тот мяч примечателен лишь празднованием – после гола Игорь изобразил тореадора и напоследок покорил фанатов.

Хиль предложил Добровольскому новый контракт, но очередной разрыв мышцы помешал сделке – клуб не рискнул деньгами ради хрустального русского. В следующем сезоне «Атлетико» без Игоря выиграл чемпионат и завоевал Кубок Испании – карьера Маленького принца к тому времени почти закончилась. Он провел три сезона в немецкой «Фортуне», где из-за перепадов формы и новых повреждений не проводил больше 25 матчей за год. В 31 футболист, которым восхищался Лобановский и интересовался «Реал», устал от бесконечного восстановления и переквалифицировался в тренера.

Добровольский тренировал сборную Молдавии и несколько местных клубов, но самые заметные его успехи остались на поле в XX веке. Параллельно с футболом Игорь занимается бизнесом и владеет недвижимостью в Испании, где живет его семья. Спустя несколько десятков лет он так и не жалеет, что не стал большой европейской звездой и не заиграл в топ-клубе: «Использовал 70 процентов возможностей. Всякое было в жизни – превосходные и провальные матчи, есть победа в ЛЧ, золото чемпионата Франции, олимпийская медаль, звание лучшего футболиста страны. Чего мне не хватило? Стабильности».

Стабильность – действительно, понятие, которому не было места в карьере Добровольского. Он импровизировал на поле и в жизни – метался из европейской глубинки в столицу России, наталкивался на непонимание тренеров, но отлично общался с самодурами-владельцами, одновременно восхищал романтика Малофеева и прагматика Лобановского. Возможно, именно нереализованный потенциал придает Добровольскому обаяние. Он не превратился в машину по завоеванию трофеев, зато навсегда остался Маленьким принцем, который восхитил болельщиков в Москве, Женеве и Мадриде.

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