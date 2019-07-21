Есть способ улучшить VAR в футболе. Помогут теннис и хоккей

С нового сезона система видеопомощи арбитрам VAR будет работать во всех сильнейших футбольных чемпионатах (Англии, Испании, Италии, Германии, Франции, России) и на важнейших стадиях еврокубков. Два предыдущих сезона подтвердили пользу технологии, но также выявили недостатки в использовании системы.

Очередной повод для обсуждения VAR предоставил прошедший Кубок Америки – на протяжении турнира судьи регулярно использовали систему в неуместных ситуациях, а в нужных моментах игнорировали обращение к повторам. Конкретный пример – полуфинал между Бразилией и Аргентиной, в котором главный арбитр ни разу не воспользовался видеопросмотром при обилии спорных эпизодов.

Что не так с VAR?

Из-за халатности эквадорского арбитра в полуфинале Копы возник закономерный вопрос: почему решение о пересмотре момента принимают судьи, а не заинтересованные стороны – команды? Вот несколько эпизодов из прошлого сезона, подтверждающих актуальность вопроса.

В апреле Леонид Слуцкий резко высказался об арбитре встречи Витесс – ПСВ Сердаре Гезюбюке и назвал его худшим судьей в мире, которого он видел. Основная претензия российского тренера – Гезюбюк ни разу не воспользовался VAR в спорных ситуациях. В одной из них «Витесс» пропустил гол. Слуцкий точно попросил бы о повторе сам, если бы такая опция была прописана в правилах применения видеотехнологии.

В январе похожая ситуация произошла в полуфинале Кубка английской Лиги между «Челси» и «Тоттенхэмом». Защитник Тоби Алдервейрелд очевидно нарушил правила на Эдене Азаре прямо на линии штрафной, арбитр Мартин Аткинсон посчитал, что голландец сыграл в мяч, и даже не проверил решение на повторе, хотя представители «Тоттенхэма» просили об этом.

Мартин АткинсонGetty Images

В Италии игроки и тренеры не раз возмущались решением судей не прибегать к помощи видеотехнологии. Вспоминаются высказывания тренера «Торино» Вальтера Маццари и полузащитника «Милана» Лукаса Бильи.

Еще более странные эпизоды происходят, когда арбитр полностью полагается на коллег, отвечающих за VAR, и не просматривает эпизод самостоятельно. В разговоре с Флорентино Пересом главный судья Ла Лиги признал, что арбитр матча «Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад» ошибся, когда не посмотрел спорный момент лично. Можно вспомнить и пенальти в финале последней Лиги чемпионов: арбитр Дамир Скомина эпизод с попаданием мяча в руку Муссе Сиссоко не просматривал, несмотря на апелляции Маурисио Почеттино.

Удивительно, по каким причинам возможность обратиться к VAR изначально предоставлена только арбитрам. В других видах спорта решение об использовании видеоповторов принимают команды. В НХЛ тренеры могут просить судей воспользоваться технологией с сезона-2015/16. В этом году подобная опция появится и у команд в НБА.

Да, в этих видах спорта чистое время, и игра не теряет ни секунды в случае просмотра. Однако это совсем не объяснение: в футболе так или иначе видеоповторы будут отнимать время от 90 минут. И неважно по чьей инициативе – судей или тренеров – к ним будут обращаться. В чистые 1,5 часа футбольный матч больше никогда не поместится.

При чем тут теннис?

Наиболее успешная система видеопомощи Hawk-Eye действует в теннисе. Крупные турниры используют ее с 2006 года. Эта система помогает определить место приземления мяча. Интересно, что в футболе Hawk-Eye также применяется: технология позволяет понять, пересек мяч линию ворот или нет.

Но важен другой принципиальный момент: в теннисе арбитры вообще не имеют компетенции обращаться к повторам. Чтобы заинтересованные в повторах теннисисты не сбивали темп игры, перед каждым сетом они получают три возможности запроса видео у судьи. Если система показывает, что теннисист прав, а рефери ошиблись, то ему либо засчитывается очко, либо переигрывается весь розыгрыш. Три попытки у спортсмена так и остаются. Если система показывает ошибочный запрос, у спортсмена отнимается одно обращение к Hawk-Eye.

Как может выглядеть усовершенствованный VAR?

Перед матчем обе команды получают по три возможности обратиться к повторам. После спорного эпизода тренер может потребовать видеопросмотр у резервного арбитра. Главный судья получает сигнал от помощника и бежит к монитору. Независимо от правоты тренера, одну из трех попыток он теряет в любом случае – здесь с теннисом стоит сделать расхождение, иначе коучи будут бесконечно клянчить повторы и затягивать время.

Сейчас в футболе с помощью VAR можно оценивать лишь четыре вида моментов (голы, пенальти, красные карточки, ошибки в идентификации наказанных игроков). При усовершенствованной системе появится возможность просмотреть и другие виды спорных эпизодов – те, что случились в центре поля, на скамейке запасных. Правда, в правилах все равно нужно четко прописать возможные варианты для апелляций, иначе в конце матчей мы увидим много необоснованных пауз. Например, когда одна из команд ведет с минимальным счетом.

VARGetty Images

Если бы в полуфинале Копы такая система уже работала, результат матча мог быть другим. Представьте совершенно иной ход событий в эпизоде с нарушением на Николасе Отаменди в штрафной Бразилии. Судья не реагирует на падение защитника, но главный тренер аргентинцев Лионель Скалони уверен, что фол был. Он подходит к резервному арбитру и просит о видеоповторе. Главный использует VAR, отмечает свою ошибку и назначает одиннадцатиметровый.

Что еще можно изменить в VAR?

Иногда даже после обращения к VAR решение судьи кажется спорным. Так, после матча с «Фиорентиной» экс-тренер «Интера» Лучано Спаллетти недоумевал, почему арбитры по итогам видеопросмотра все-таки назначали пенальти в ворота его команды, хотя футболист миланского клуба сыграл грудью, а не рукой.

Идеально было бы позаимствовать практику из хоккея: там судьи обязаны объяснять публике каждое решение, принятое после видеопросмотра. Тогда вопросов не остается ни у тренеров, ни у зрителей.

Подобные изменения в применении VAR не только сделают футбол более справедливой и прозрачной игрой, но и лишат смысла разговоры о судействе после матчей.

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