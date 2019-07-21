Бывший игрок сборной Колумбии Карлос Вальдеррама, который прославился благодаря пышным кучеряшкам, предстал перед публикой в новом образе.

Вальдерамма опубликовал в инстаграме снимок, запечатлевший его новый имидж: знаменитых кудряшек теперь нет, но длинные волосы остались – правда, исключительно в прямом виде.

Карлос – рекордсмен сборной Колумбии по количеству матчей (111).

Вальдерамму дважды признавали лучшим футболистом года в Южной Америке.

Озил последовал примеру Головина и стал блондином

Качай приложение Eurosport для iOS или Android