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Колумбиец Вальдерамма лишился знаменитых кудряшек и выровнял волосы
Вальдерамма без кудряшек – все равно что Валерий Газзаев без усов.
Бывший игрок сборной Колумбии Карлос Вальдеррама, который прославился благодаря пышным кучеряшкам, предстал перед публикой в новом образе.
Вальдерамма опубликовал в инстаграме снимок, запечатлевший его новый имидж: знаменитых кудряшек теперь нет, но длинные волосы остались – правда, исключительно в прямом виде.
- Карлос – рекордсмен сборной Колумбии по количеству матчей (111).
- Вальдерамму дважды признавали лучшим футболистом года в Южной Америке.
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