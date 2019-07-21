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Колумбиец Вальдерамма лишился знаменитых кудряшек и выровнял волосы

Колумбиец Вальдерамма лишился знаменитых кудряшек и выровнял волосы
Eurosport

23 мин. назад

Вальдерамма без кудряшек – все равно что Валерий Газзаев без усов.

Бывший игрок сборной Колумбии Карлос Вальдеррама, который прославился благодаря пышным кучеряшкам, предстал перед публикой в новом образе.

Вальдерамма опубликовал в инстаграме снимок, запечатлевший его новый имидж: знаменитых кудряшек теперь нет, но длинные волосы остались – правда, исключительно в прямом виде.

  • Карлос – рекордсмен сборной Колумбии по количеству матчей (111).
  • Вальдерамму дважды признавали лучшим футболистом года в Южной Америке.

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