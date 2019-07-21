В матче канадской футбольной Премьер-лиги «Форджи» со счетом 3:1 выиграл у «Валура».

На 94-й минуте игрок «Форджи» Каделл Томас положил выдающийся мяч. Сначала он с партнером разыграл мяч у углового флага и немножко повозил соперников с целью затяжки времени. После ворвался штрафную, обыграл двух соперников (второго – особо эффектным финтом) и унизил голкипера черпачком.

Каделлу Томасу всего 22 года – возможно, после столь крутого гола им заинтересуются европейские клубы.

А еще сегодня игрок «Тоттенхэма» Харри Кейн забил умопомрачительный мяч «Ювентусу» ударом из центрального круга.

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