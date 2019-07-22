22 июля «Ливерпуль» и «Севилья» сыграли выставочный матч в Бостоне – 1:2.

В середине первого тайма Нолито открыл счет: форвард отлепился от защитников в штрафной «красных», поймал отскок и завалил мяч в угол.

Перед перерывом Дивок Ориги сравнял счет, замкнув широкую атаку «Ливерпуля», где тоже не обошлось без рикошетов.

На 76-й минуте андалусийцы остались вдесятером из-за прямой красной для Жориса Ньяньона. Но на 90-й минуте Алехандро Посо вырвал победу для «Севильи».

По ходу матча команды сделали по 11 замен, полностью изменив состав.

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