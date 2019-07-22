Eurosport
«Севилья» распотрошила «Ливерпуль» зверскими контратаками, будто Клопп тренирует испанцев
Севильцы прибили мерсисайдцев их же оружием.
22 июля «Ливерпуль» и «Севилья» сыграли выставочный матч в Бостоне – 1:2.
В середине первого тайма Нолито открыл счет: форвард отлепился от защитников в штрафной «красных», поймал отскок и завалил мяч в угол.
Перед перерывом Дивок Ориги сравнял счет, замкнув широкую атаку «Ливерпуля», где тоже не обошлось без рикошетов.
На 76-й минуте андалусийцы остались вдесятером из-за прямой красной для Жориса Ньяньона. Но на 90-й минуте Алехандро Посо вырвал победу для «Севильи».
- По ходу матча команды сделали по 11 замен, полностью изменив состав.
Винисиус очень хотел быть похожим на Неймара. Чудовищный нырок в матче с «МЮ» – трибьют в его честь
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте