Imago

ESPN: «Реал» разорвет контракт с Бэйлом и отпустит его в Китай как свободного агента

ESPN: «Реал» разорвет контракт с Бэйлом и отпустит его в Китай как свободного агента
Eurosport

2 ч. назад

Перес пойдет на крайние меры, чтобы избавиться от валлийца.

«Реал» готов бесплатно отпустить Гарета Бэйла в китайский клуб «Бейцзин Гуоань».

ESPN сообщил о том, что из-за отсутствия предложений о трансфере валлийца от европейских топ-клубов «Мадрид» может ультимативно расторгнуть контракт с игроком. Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил: «Надеемся, что Бэйл скоро уйдет. Это будем лучшим вариантом для всех».

  • В случае перехода в «Бейцзин Гуоань» Гарет станет самым высокооплачиваемым игроком Китая.
  • По слухам, Бэйл не попал в заявку на товарищеский матч с «Баварией» из-за переговоров агента с китайским клубом.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте