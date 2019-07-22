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ESPN: «Реал» разорвет контракт с Бэйлом и отпустит его в Китай как свободного агента
Перес пойдет на крайние меры, чтобы избавиться от валлийца.
«Реал» готов бесплатно отпустить Гарета Бэйла в китайский клуб «Бейцзин Гуоань».
ESPN сообщил о том, что из-за отсутствия предложений о трансфере валлийца от европейских топ-клубов «Мадрид» может ультимативно расторгнуть контракт с игроком. Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил: «Надеемся, что Бэйл скоро уйдет. Это будем лучшим вариантом для всех».
- В случае перехода в «Бейцзин Гуоань» Гарет станет самым высокооплачиваемым игроком Китая.
- По слухам, Бэйл не попал в заявку на товарищеский матч с «Баварией» из-за переговоров агента с китайским клубом.
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