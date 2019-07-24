Российские футбольные тренеры и бывшие игроки подписали письмо в поддержку бывшего президента «Сатурна» Олега Шишканова, который задержан по подозрению в причастности к убийству.

По информации РБК, подписи поставили главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев и экс-тренер сборной России Борис Игнатьев, а также первый вице-президент РФС Никита Симонян, Михаил Гершкович, Виктор Онопко, Юрий Гаврилов, Александр Мирзоян, Сергей Шавло и Дмитрий Кузнецов.

Подписанты просят перевести Шишканова под домашний арест. Кроме представителей футбольного мира за задержанного вступились Лев Лещенко, Любовь Успенская и другие знаменитости.

Шишканов задержан по подозрению в причастности к убийству депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

В конце 1990-х и начале 2000-х Шишканов контролировал коммерческие структуры Подмосковья и был хозяином «Сатурна», который благодаря его поддержке вышел в российскую Премьер-лигу.

В 2018 году после гибели Аслана Усояна по кличке Дед Хасан и осуждения Захария Калашова по кличке Шакро Шишканов (Шишкан) был объявлен в России «вором в законе №1».

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