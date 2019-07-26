Getty Images

Тарасову закрыли выезд из России за неуплату алиментов

Тарасову закрыли выезд из России за неуплату алиментов
Eurosport

34 мин. назад

Дмитрий проиграл апелляцию.

Бывшему футболисту «Локомотива» Дмитрию Тарасову закрыли выезд из России из-за задолженности по алиментам. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал Сергей Жорин, адвокат бывшей жены футболиста.

«В понедельник состоялось финальное заседание по иску Тарасова. Курьезность всех этих процессов состоит в том, что именно Дмитрий – их инициатор. Ни жена, ни кто-то другой, а он сам инициирует заседания, в результате которых сам остается должен. Выпарывает сам себя.

Изначально Тарасов вызвал симпатию приставов, потому что в основном там девчонки работают, им интересно, весело. Они решили сделать реверанс и засчитать Тарасову меньшую задолженность, правда, на незначительную сумму – 50-100 тысяч рублей. Это было несколько месяцев назад.

Каково же было удивление, когда он начал оспаривать это постановление в суде. Он проиграл первую инстанцию, а в понедельник проиграл апелляционную инстанцию в Мосгорсуде. Приставы недоумевали и задали вопрос представителю Тарасова: «Когда будет погашена задолженность?» Они заявили, что в течение двух дней. В результате никаких действий сделано не было. И приставы арестовали все счета спортсмена, новый автомобиль, закрыли выезд за пределы РФ и выставили исполнительский сбор в размере 500 тысяч рублей. В настоящее время сделан запрос по его водительским удостоверениям, как только ответ придет, ему будет наложен запрет на управление транспортным средством», – заявил Жорин.

  • От брака с Оксаной Пономаренко у Дмитрия родилась дочь Ангелина. Он задолжал по алиментам 15 миллионов рублей.
  • С 2012 по 2016-й Тарасов был женат на Ольге Бузовой, от этого брака у него нет детей.

«В ход идут лживые статейки». Тарасов опроверг спекуляции на тему контракта

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте