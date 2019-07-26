Бывшему футболисту «Локомотива» Дмитрию Тарасову закрыли выезд из России из-за задолженности по алиментам. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал Сергей Жорин, адвокат бывшей жены футболиста.

«В понедельник состоялось финальное заседание по иску Тарасова. Курьезность всех этих процессов состоит в том, что именно Дмитрий – их инициатор. Ни жена, ни кто-то другой, а он сам инициирует заседания, в результате которых сам остается должен. Выпарывает сам себя.

Изначально Тарасов вызвал симпатию приставов, потому что в основном там девчонки работают, им интересно, весело. Они решили сделать реверанс и засчитать Тарасову меньшую задолженность, правда, на незначительную сумму – 50-100 тысяч рублей. Это было несколько месяцев назад.

Каково же было удивление, когда он начал оспаривать это постановление в суде. Он проиграл первую инстанцию, а в понедельник проиграл апелляционную инстанцию в Мосгорсуде. Приставы недоумевали и задали вопрос представителю Тарасова: «Когда будет погашена задолженность?» Они заявили, что в течение двух дней. В результате никаких действий сделано не было. И приставы арестовали все счета спортсмена, новый автомобиль, закрыли выезд за пределы РФ и выставили исполнительский сбор в размере 500 тысяч рублей. В настоящее время сделан запрос по его водительским удостоверениям, как только ответ придет, ему будет наложен запрет на управление транспортным средством», – заявил Жорин.

От брака с Оксаной Пономаренко у Дмитрия родилась дочь Ангелина. Он задолжал по алиментам 15 миллионов рублей.

С 2012 по 2016-й Тарасов был женат на Ольге Бузовой, от этого брака у него нет детей.

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