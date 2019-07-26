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Роналду с угрюмым видом наблюдал, как соперники «Юве» косплеили его празднование голов
Встреча «Юве» и звезд корейской лиги завершилась вничью.
В рамках предсезонной подготовки чемпион Италии «Ювентус» сыграл со сборной звезд корейской K-League.
Тренер туринцев Маурицио Сарри произвел много замен, но так и не выпустил на поле Криштиану Роналду. Португалец нервничал и с хмурым видом взирал на поле.
Игра завершилась вничью 3:3, а украшением матча стал гол Осмара на седьмой минуте. В составе «Юве» отметились Симоне Мураторе, Блез Матюиди и Матеус Перейра.
Все голы соперники «Ювентуса» отпраздновали фирменным жестом Роналду, а один из них, Сесинья, выцыганил у португальца футболку после матча.
- Сезон в итальянской Серии А начнется 24 августа.
- В это межсезонье Роналду не забивал.
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