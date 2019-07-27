«ПСЖ» в товарищеском матче уступил «Интеру» в серии пенальти со счетом 5:6. Основное время матча завершилось вничью 1:1.

Счет в игре открыл защитник парижан Тило Керер, который выше всех выпрыгнул в штрафной «нерадзурри» при исполнении стандарта.

«Интер» отыгрался на 94-й минуте благодаря точному удару Самуэле Лонго.

В серии пенальти все могло решиться гораздо раньше, если бы в Антонио Кандреву не вселился Федор Смолов.

В прошлом сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» отпраздновал дежурную победу.

«Интер» занял четвертое место в Серии A и квалифицировался в Лигу чемпионов-2019/20.

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