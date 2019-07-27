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Кандрева исполнил пенальти в стиле Смолова, но «Интер» все равно обыграл «ПСЖ»
Миланцы спаслись за мгновение до финального свистка.
«ПСЖ» в товарищеском матче уступил «Интеру» в серии пенальти со счетом 5:6. Основное время матча завершилось вничью 1:1.
Счет в игре открыл защитник парижан Тило Керер, который выше всех выпрыгнул в штрафной «нерадзурри» при исполнении стандарта.
«Интер» отыгрался на 94-й минуте благодаря точному удару Самуэле Лонго.
В серии пенальти все могло решиться гораздо раньше, если бы в Антонио Кандреву не вселился Федор Смолов.
- В прошлом сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» отпраздновал дежурную победу.
- «Интер» занял четвертое место в Серии A и квалифицировался в Лигу чемпионов-2019/20.
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