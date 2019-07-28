Англия

«Ливерпуль» объявил о подписании 16-летнего вингера «Фулхэма» Харви Эллиотта. В сезоне-2018/19 Эллиот провел 3 матча в АПЛ и стал самым молодым игроком в истории соревнования, выйдя на поле в возрасте 16 лет и 30 дней. Детали соглашения между мерсисайдцами и юным футболистом не разглашаются.

«Манчестер Юнайтед» близок к тому, чтобы провернуть крупный трансфер: в ближайшие дни «красные дьяволы» могут оформить сделку по полузащитнику «Спортинга» Бруну Фернандешу. Лиссабонский клуб получит за 24-летнего игрока порядка 70 млн евро.

А еще в Англии:

«Тоттенхэм» проявляет интерес к вингеру «Аякса» Давиду Нересу, бразилец – третий номер в шорт-листе «шпор» после Пауло Дибалы и Джовани ло Сельсо.

Испания

Бада-бум! Авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что «Реал» свернул переговоры с «Цзянсу Сунин» по валлийцу Гарету Бэйлу. Трансферное окно в Китае закроется уже в среду, так что с переходом, который все мы сочли состоявшимся, придется повременить как минимум до зимы.

The Telegraph также подтвердил сказанное Орнштейном: сделка с «Цзянсу Сунин» сорвана, так как Флорентино Перес не захотел отдавать игрока задешево. В 2013 году за Бэйла было заплачено 101 млн евро, и президент «Реала» справедливо посчитал, что делать китайцам скидку будет неуместно.

А еще в Испании:

«Севилья» отдала Алеиша Видаля в годичную аренду «Алавесу». Не так давно Алеиш играл за «Барселону», а теперь будет выступать за 11-ю команду Примеры.

«Гранада» подписала 4-летний контракт с форвардом «Удинезе» Дарвином Мачисом. Мачис уже выступал в «Гранаде» в 2012-2018 гг. и забил 14 мячей в 42 матчах.

Германия

«Гамбург», который сейчас выступает во второй Бундеслиге, выкупил у «Арсенала» талантливого 18-летнего вингера Ксавьера Амаечи. Соглашение с игроком рассчитано до 2023 года, «динозавры» заплатят «Арсеналу» 2,5 млн евро. Кто знает, вдруг Амаечи пойдет по пути Сержа Гнабри и взорвет Бундеслигу, а «канониры» будут кусать локти?

А еще в Германии:

«Боруссия» ведет переговоры с московским «Динамо» о трансфере 25-летнего Максимилиана Филиппа, сообщает Sky Sport Deutschland. Дортмундцы требуют за футболиста около 20 млн евро, другие претенденты на Филиппа – «Айнтрахт» и «Вольфсбург».

Италия

«Наполи» не теряет надежды на подписание вингера «Лилля» Николя Пепе: клуб Аурелио де Лаурентиса поднял свое предложение до 80 млн евро, что эквивалентно офферу «Арсенала».

Николя ПепеGetty Images

Впрочем, как мы писали во вчерашнем дайджесте, Пепе с большей долей вероятности отправится в «Арсенал» – похоже, вариант с переездом в Лондон привлекает ивуарийца больше, чем шанс оказаться в Италии.

А еще в Серии A:

«Рома» ведет переговоры с представителями Гонсало Игуаина. «Ювентус» не прочь отпустить игрока, но рассчитывает включить в сделку полузащитника римлян Алессио Риккарди.

«Фиорентина» хочет арендовать у «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга, который только-только вернулся из аренды в «Барселону». Действующий контракт 32-летнего игрока с «нероверди» рассчитан до лета 2021 года.

Россия

Андре Шюррле, который вот-вот на правах аренды перейдет в московский «Спартак», мог оказаться в «Краснодаре». Sport24 сообщает, что несколько недель назад агент чемпиона мира Инго Хаспель предлагал «быкам» услуги Андре, но те отказались от сделки. И правильно – зачем нужен Шюррле, если есть Кабелла?

А еще в России:

«Зенит» договорился с «Уфой» о трансфере 21-летнего левого защитника Данила Кругового. Чемпионы России заплатят за игрока 2 млн евро, при этом нынешний сезон Круговой проведет в «Уфе» в аренде.

«Рынок сейчас очень сложный». «Сити», возможно, завершил работу по летним трансферам

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