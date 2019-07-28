«Ливерпуль» в товарищеском матче со счетом 0:3 уступил «Наполи».

Счет в игре после блестящей контратаки «Наполи» открыл Лоренцо Инсинье.

Затем Инсинье еще и отдал ассист на поляка Аркадиуша Милика.

Во втором тайме избиение «красных» довершила еще одна контратака с участием Инсинье: Симон Миньоле отбил опасный удар, но мяч в пустые ворота добил Амин Юнес.

«Ливерпуль» не смог выиграть ни одного из последних четырех товарищеских матчей: до поражения от «Наполи» команда Юргена Клоппа уступила «Боруссии» (2:3), «Севилье» (1:2) и свела вничью встречу со «Спортингом» (2:2).

Чемпионат Англии-2019/20 стартует 9 августа, «Ливерпуль» в первом туре сыграет с «Норвичем».

В прошлом сезоне «красные» заняли в АПЛ вторую строчку, отстав на одно очко от «Манчестер Сити».

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