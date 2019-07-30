«Сделав первый шаг на площадку НБА, я стал бизнесменом», – признался в интервью Wall Street Journal Леброн Джеймс. Великий американец король не только баскетбола, но и удачных инвестиций, которые приближают его к заветной отметке в миллиард долларов. Джеймс зарабатывает на глобальных брендах, напитках, электронике, а еще футболе.

В 2010-м американец заключил соглашение с компанией Fenway Sports Group, купившей «Ливерпуль» за 477 млн долларов. Леброн получил небольшой миноритарный пакет мерсисайдцев за 6,5 млн долларов и хорошо заработал. Нынешняя стоимость «красных» составляет 1,9 млрд долларов, а вложения баскетболиста выросли в пять раз.

Леброн Джеймс пожертвовал средства благотворительному фонду «Ливерпуля»Getty Images

Еще раньше, в 2007-м, к топовой футбольной лиге мира подбирался другой легендарный баскетболист Стив Нэш. Отец канадца родился в Лондоне, болел за «Тоттенхэм», поэтому эта инициатива представляла для Стива не только коммерческий интерес. Лондонцы отказали американцу, вскоре он купил «Мальорку» и стал совладельцем клуба «Ванкувер Уайткэпс», но все равно топит за «шпор». Этой весной Нэш расплакался после сумасшедшего камбэка команды Пеллегрини в Амстердаме.

Монетизировать любовь к футболу пытается и самый ценный игрок НБА-2018 Джеймс Харден. Баскетболист влюбился в этот вид спорта благодаря видеоигре FIFA и дружбе с Полем Погба – они познакомились три года назад на совместной маркетинговой кампании adidas. С тех пор Харден прокачивал знания в футболе. Он посетил стадион лондонского «Арсенала», где попробовал себя вратарем, заглядывал в раздевалку «Реала» во время турне испанцев по США и на матчи женской команды «Хьюстон Дэш».

Джеймс Харден болеет за «Динамо» ХьюстонGetty Images

Этим летом Джеймс созрел для инвестиций в футбол. Звезда «Рокетс» выкупил 5% акций инвестиционной группы, которая владеет «Динамо Хьюстон», «Хьюстон Дэш» и домашним стадионом клубов «BBVA Компас Стадиум». Баскетболист пообещал в ближайшее время сделать чемпионом команду MLS с самой низкой зарплатной ведомостью в лиге (менее 8 млн долларов в год).

У динамовцев всего лишь 19-я средняя посещаемость в лиге на уровне 15,5 тысяч зрителей, что ничтожно мало для клуба из семимиллионного мегаполиса. Сейчас «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции MLS, в прошлом сезоне они не вышли в плей-офф, но Харден уверен в огромном потенциале «оранжевых».

Forbes оценивает стоимость «Динамо» в 450 млн долларов, и Харден рассчитывает увеличить ее вдвое к 2021 году. Баскетболист уверен, что этому поможет его бешеная популярность – на инстаграм Джеймса подписаны 9,8 млн человек и еще 6,3 млн в твиттере. Хардена обожают и далеко за пределами США. Недавно игрок московского ЦСКА Никола Влашич отметил гол в ворота «Оренбурга» фирменным жестом баскетболиста Cookin’. Таким же жестом весной гол в ворота Голландии отпраздновал Серж Гнабри.

Денег на усиление команды у Хардена хватает. За 10 лет в НБА он заработал 148 млн долларов, а два года назад подписал гарантированный контракт с «Хьюстоном» на 229 млн до 2023 года. Еще 200 млн американец получит по соглашению с adidas. Джеймс рассчитывает на поддержку другого известного совладельца «Динамо» бывшего боксера Оскара де ла Хойи.

Харден идеально выбрал момент для выхода на футбольный рынок. В апреле руководство MLS объявило о планах расширить лигу с 24 до 30 клубов, подтвердив увеличение роста популярности франшизы. «У MLS большое будущее в США. Мы стоим на пороге чего-то очень, очень большого. В самое ближайшее время ожидается настоящий бум. Интерес настолько огромный, что для новых участников лиги введен вступительный взнос в 200 млн долларов, но он никого не пугает», – объяснил генеральный директор True Capital Management, компании, которая представляет интересы Хардена в «Хьюстоне».

Джеймс Харден в окружении игроков «Реала» и «Баварии»Getty Images

Такая тенденция на рынке обусловлена еще одним фактором – чемпионатом мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году. Это первый турнир, который разыграют в расширенном формате с 48 командами и безумным количеством болельщиков. Хьюстон входит в число городов-претендентов и имеет большие шансы на попадание в окончательную заявку.

Инвестиция в «Динамо» – беспроигрышный вариант для Хардена. Независимо от будущих успехов клуба, он здорово прокачает свой глобальный бренд с помощью скромных вложений – Джеймсу как минимум не нужно платить 200 млн за новую франшизу. А на чемпионате мира болельщики будут покупать не только звездно-полосатые шарфики, но и атрибутику с изображением милого бородача.

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