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Сделает сальто или понюхает кокаин? Угадай легендарные празднования Аршавина, Рауля и Клозе

Сделает сальто или понюхает кокаин? Угадай легендарные празднования Аршавина, Рауля и Клозе
Артем Мазилкин

60 мин. назад

Квизы

Лучший тест в твоей жизни.

Футболисты забивают мячи, отмечают их, а празднования становятся популярными и входят в историю игры. Все просто. Eurosport.ru предлагает вспомнить самые известные жесты или действия футболистов после голов.

Еще несколько увлекательных квизов:

Бомжует, тренирует серфингистов. Где сейчас супергерои России, уничтожившие Голландию в 2008-м

Таксует, тренирует евроклуб, не поддержал пенсионную реформу. Где сейчас ЦСКА, выигравший Кубок УЕФА

Судится, спасает оленей, курит кальян на стадионе. Где сейчас игроки «Рубина», прибившие «Барсу»

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