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«Ювентус» договорился с «Манчестер Юнайтед» об обмене Дибалы на Лукаку
Недовольные страйкеры поменяются местами.
Лишь недавно поползли слухи о возможном обмене, а Sky Sports уже сообщает, что переговоры находятся на продвинутой стадии. Пока не уточняется, будет ли это чистый обмен или сделка с доплатой от одной из сторон.
На последней пресс-конференции Сульшер подогрел слухи: «Я не собираюсь говорить об игроках других команд, но мы работаем над парой покупок. До старта сезона 10 дней и, думаю, мы еще объявим об одном-двух подписаниях».
Изначально Дибала не собирался покидать Турин, но стремление руководства избавиться от него заставило игрока поменять планы. Лукаку все лето сватали в «Интер», но клуб не договорился с «МЮ» по цене и, похоже, вышел из гонки за бельгийца.
- Лукаку выступает за «МЮ» с 2017 года после своего перехода из «Эвертона».
- Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» четыре года назад.
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