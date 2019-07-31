Победил рак, боролся за «Золотой мяч». Где сейчас команда Бышовца, взявшая Олимпиаду-1988

Квизы

1988 год получился для сборной СССР фантастическим. В июне команда Валерия Лобановского добралась до финала чемпионата Европы и в драматичном матче уступила Голландии. В сентябре уровень поддержал Анатолий Бышовец, который вытащил Советы в финал Олимпиады.

В решающем матче бразильцы начали с гола Ромарио. Но советские парни перевернули игру: на 60-й минуте забил Добровольский, а уже в экстра-таймах золотой мяч вкрутил Савичев.

Со времен той победы прошло больше 30 лет, и в жизни чемпионов многое изменилось. Угадай, чем сейчас занимаются творцы исторической победы.

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