Eurosport
Победил рак, боролся за «Золотой мяч». Где сейчас команда Бышовца, взявшая Олимпиаду-1988
Герои твоего отца.
1988 год получился для сборной СССР фантастическим. В июне команда Валерия Лобановского добралась до финала чемпионата Европы и в драматичном матче уступила Голландии. В сентябре уровень поддержал Анатолий Бышовец, который вытащил Советы в финал Олимпиады.
В решающем матче бразильцы начали с гола Ромарио. Но советские парни перевернули игру: на 60-й минуте забил Добровольский, а уже в экстра-таймах золотой мяч вкрутил Савичев.
Со времен той победы прошло больше 30 лет, и в жизни чемпионов многое изменилось. Угадай, чем сейчас занимаются творцы исторической победы.
Скорее пройди другие квизы по теме:
Бойкотировал ЧМ-2018, работает водителем. Что стало с героями СССР, игравшими в финале Евро-88
Лишился прав, выступает на Дне города. Где сейчас состав «Спартака» из четвертьфинала ЛЧ-1995/96
Завершил карьеру, сел в тюрьму, стал хоккеистом. Где сейчас русские победители Евро-2006?