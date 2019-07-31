Eurosport
Очередной курьез от Джонса: неуклюже пробил по воротам ножницами и попал себе в руку
Этот парень не перестает смешить.
«Манчестер Юнайтед» в предсезонном товарищеском матче переиграл норвежский «Кристиансунн» со счетом 1:0. Единственный мяч в добавленное время с пенальти провел Хуан Мата.
90 минут скучного футбола без голов разбавил защитник манкунианцев Фил Джонс. Англичанин подключился к одной из атак и в своем неповторимом стиле запорол удар ножницами – мяч полетел в руку, а от нее за пределы поля.
- Джонс веселит фанатов с 2011 года, когда перешел в «МЮ» из «Блэкберна».
- «Красные дьяволы» выиграли все пять летних товарищеских матчей, пропустив всего один мяч.
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